e-ticarette sipariş gece yarısına kaydı

19:00-22:00 saatlerini kapsayan e-ticaretteki en aktif zaman aralığı, Ramazan ayında 23:00-04:00 olarak değişti

Pandemi kapsamında alınan önlemlerin ardından uygulanan saat kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağı, hem e-ticaretteki satış adetlerini hem de alışverişin zaman dilimini değiştirdi. E-ticaretteki en aktif zaman aralığı adeta yeniden düzenlenirken, bu yılın Ramazan ayında neredeyse tüm ürün gruplarının satışlarında artış yaşandı.

Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital'in verilerine göre; 19:00-22:00 saatlerini kapsayan e-ticaretteki en aktif zaman aralığı, Ramazan ayında 23:00-04:00 olarak değişti.En çok temel gıda ile hijyen/temizlik kategorisindeki ürünler satın alındı.CEO Sedat Kılıç, “Pandemi dolayısıyla gelen kısıtlamalar insanları normal alışveriş alışkanlıklarının dışına çıkmaya zorladı. Daha öncesinde e-ticaret kanalı kullanmayan kişiler pandemi ile birlikte e-ticaretle tanıştı” dedi.

Saat trafiğinde değişim

Türkiye'de pandemi kapsamında alınan önlemler gereği Ramazan ayında uygulanan saat kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağı, hem e-ticaret trafiğini hem de trafiğin en yoğun olduğu zaman dilimini değiştirdi. Pandemi önlemlerinin ardından marketlerin erken saatlerde kapanmasıyla çoğu kişi alışverişlerini yapmak için soluğu e-ticarette aldı. Evden çalışanların dahi mesai bitiminden sonra gıda alışverişi yapabilmeleri için yeterli zamanı bulamamaları, söz konusu hareketliliği daha da artırdı.

Kargo ve lojistik sektöründe artış

Pandemi şirketlerin dijital dönüşüm hızını geçen yıl 6 kat artırdı, söz konusu yükseliş bu yıl da devam edecek görünüyor. Kargo ve lojistik sektörüne yatırımlar arttı. Tüm bunlarla birlikte tüketici alışkanlıkları değişti, online'da harcadığımız süre de arttı. E-ticarette özel günlerde olduğu kadar normal dönemlerde de yaşanan bu hızlı yükselişin bu yıl da devam ettiğini görülüyor.

E-ticarette seçenek arttı

Büyük zincir marketlerin yanı sıra küçük zincir marketlerin de eve teslim hizmetine geçmesi kullanıcıların e-ticaretteki seçeneklerini de artırdı. Bu mağazalar da lojistik sistemlerini bu yönde geliştirerek yoğun bir şekilde teslimat gerçekleştiriyor. Bu yıl bu konuda da önemli bir yükseliş yaşanıyor. Normalde gıda alışveriş hizmeti sunmayan web sitesi ve uygulamalar bile market zincirleri ile iş birliği yaparak, satış yapmaya başladı.

Yemek kategorisi ön planda

Marketlerdeki fiyatlara aynı ürünleri eve getirebilmek artık rekabet arttıkça daha da mümkün olmaya başladı. Büyük market zincirleri bile mobil uygulamalar tasarlayıp evlere teslimat yapıyor. Her yeni sektör gibi bu sektör de bir noktada doyum noktasına ulaşıp daha sonrasında firma elemeleri olacak. Ama şu an herkes bu pastadan pay almak istiyor. Özellikle de gıda ürünleri arasında temel mutfak ihtiyaçlarımızın yanı sıra yemek kategorisi de ağırlığını koymaya başladı. Bunun sebebi olarak pandemiyi de gösterebiliriz

Erkeklerin ağırlığı hissediliyor

Pandemi dolayısıyla gelen kısıtlamalar insanları normal alışveriş alışkanlıklarının dışına çıkmaya zorladı. Daha öncesinde hiçbir şekilde e-ticaret kanalı kullanmamış kişiler pandemi ile birlikte e-ticaretle tanıştı.Genellikle kadınların e-ticaret siteleri üzerinden daha fazla alışveriş yaptığı düşünülse de TÜİK'in 2020 bilişim teknolojileri verilerine göre erkeklerin satın alma oranlarının kadınlara göre yüzde 7 daha fazla olduğu gözlemlendi.

Zaman kısıtı yok

Özellikle akşam mesai saatlerinden sonra ve gece yapılan alışveriş oranı arttı. 7/24 market, giyim gibi her türlü satın almaların online kanallar üzerinden yapılabilmesi alışveriş için sınırsız bir zaman aralığı sunuyor. Yapılan gıda alışverişinin teslimatını birkaç gün sonrası için seçebiliyor ve saatini kendiniz belirleyebiliyorsunuz. E-ticaret sitelerinde buna benzer birçok örnek mevcut. Alışveriş yapmak için mekan ve zaman kısıtlaması tamamen ortadan kalkmış oluyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.