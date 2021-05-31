E- ticarette 'kuşak kayması'

Önceleri dijital alışveriş dünyasının geçici müşterileri olarak görülen 55-65 yaş grubunun pandemi sonrasında da çok sevdikleri e-ticaretten alışveriş yapmayı sürdürecekleri tahmin ediliyor

Pandemi döneminde 10 milyona yakın kişi e-ticaretle tanıştı, sanal mağazalardan ilk kez alışveriş yaptı.e-ticaret ekosistemine pandemi döneminde dahil olanların büyük çoğunluğu ise 55-65 yaş grubunda.Bu yaş grubunda geçmiş yıllarda yüzde 30'larda olan internetten alışveriş yapanların oranı, pandemide yüzde 70'e yükseldi.

Z kuşağının tercihi

Z kuşağında pandemideki değişim sadece yüzde 6. Pandemi öncesi dijital mağazalardan alışveriş yapma oranı Z kuşağında yüzde 70' idi şu anda yüzde 76. Bu durum, E-ticaret, Z kuşağı ile büyüyecek derken, sürprizi 55-65 yaş grubu yaptı.

Türkiye'nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com, pandemi döneminde e-ticaretle tanışan 55-65 yaş grubunun sanal alışveriş alışkanlıklarını araştırdı.

Sanal dükkan açılış saatleri

55-65 yaş grubunun en belirgin özellikleri şöyle: Sanal alışverişi günün her saatine yayıyor. Sabah saat 06.00-07.00'de sanal dükkanları onlar açıyor, gece saat 01.00-02.00'de yine onlar kapatıyor.Kıyaslama sitelerini mutlaka kullanıyorlar. Süpermarketlerden kabak-patlıcan alırken bile fiyatları karşılaştırıyorlar.Alışveriş sepetleri ağırlıklı olarak süpermarket ürünlerinden oluşuyor. Giyim, yapı market, elektrikli küçük ev aletleri, spor/outdoor, ev tekstili sanal alışverişlerinde önemli yer tutuyor.Ücretsiz kargo, olmazsa olmazları. Alışveriş sepetlerinin değerleri, ücretsiz kargo için belirlenmiş miktara genellikle eşit oluyor.Kampanyaları yakından takip ediyorlar. Özellikle sepet değeri yüksek olan ürünleri alırken, indirimde olanları tercih ediyorlar. Avantajix.com gibi para iadeli siteleri yoğun şekilde kullanarak her alışverişte nakit para kazanıyorlar.

Kapıda ödeme tercihi

Kapıda kredi kartıyla ödeme öncelikli tercihleri oluyor.

*Sosyal medyadaki reklamlara oldukça mesafeliler. Sadece bilinen mağazaların reklamlarında verilen linklere tıklayarak alışveriş yapıyorlar. Bilmedikleri sanal mağazalardaki ürünleri, satın almasalar da incelemekten hoşlanıyorlar.

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, pandemide e-ticaret ekosistemine hızlı giriş yapan 55-65 yaş grubunun, online mağazaların öncelikli hedef kitlesi haline geldiğini belirtti ve şunlara vurgu yaptı:

Pandemiden sonra ne olacak?

“Bu yeni gruba eskiden ‘5 kiloluk deterjanı marketten alıp kendiniz taşımak yerine online olarak alın kapınıza kadar gelsin' dediğimizde ‘yok ben taşırım teşekkürler' cevabını almış ve online alışverişe ikna edememiştik.Pandemi bu grubun online alışverişe girmesini engelleyen güven, hukuk, eğitim gibi nedenleri ikinci plana itip, sağlık, mesafe, zorunluluk gibi nedenleri öne çıkarınca yepyeni bir tüketici profili oluştu. Bu yeni müşteriler, internetten alışverişin pratikliği, seçenek çokluğu, ucuzluğu ve güvenilirliği ile tanıştı ve çok sevdi. Önceleri dijital alışveriş dünyasının geçici müşterileri olarak görülen bu grup, inanıyoruz ki pandemi sonrasında da çok sevdikleri e-ticaretten alışveriş yapmayı sürdüreceklerdir”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.