E- ticaretin gözü son çeyrekte

Ekim-Aralık döneminde internetten günlük 5 milyona yakın e-ticaret işlemi yapılması bekleniyor

E-ticaret sektörü, yerel ve global alışveriş kampanyalarının yoğunlaşacağı 2021'in son çeyreğinde yeni rekorlar hedefliyor. 2019 yılında 136 milyar liralık toplam e-ticaretin 45,6 milyar lirasının, 2020 yılında da 226,2 milyar liralık toplam e-ticaretin 75,3 milyar lirasının Ekim-Aralık döneminde yapıldığını, bu dönemde günlük işlem adedinin 3 milyonu aştığı kaydedildi.

E-ticarette zirve beklentisi

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, “Kasım ayı başta olmak üzere son çeyrekte, e-ticarette yerel ve global kampanyalar yoğunlaşıyor. Özellikle bu yıl 26 Kasım'a denk gelecek dünyada Black Friday, Türkiye'de Efsane Cuma olarak düzenlenen kampanya ile e-ticaret zirve yapacak. 11.11 Bekarlar Günü, Yılbaşı alışverişleri de son çeyrekte e-ticaretin en yoğunlaştığı dönemler olacak. Bu yılın ilk 6 ayının verilerini açıklayan BKM'ye göre internetten kartla yapılan işlem adedi ve miktarında yüzde 65'lik artış yaşandı. Bu büyümenin son çeyrekte de sürmesini bekliyoruz. Ekim-Kasım döneminde günlük işlem adedi 5 milyona yaklaşacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

30 milyon müşteri, 120 milyon liralık ciro

Türk firmalarının kampanyalarını global şirketler gibi bir günle sınırlı tutmayıp 2-3 güne hatta bir haftaya yaydıklarının altını çizen Kayral, “Son çeyrekteki kampanyalara 30 milyonun üzerinde kişinin katılması, cironun 120 milyar lirayı aşması hedefleniyor. Ürünlerinde yüzde 70-80 indirim uygulayan siteler bile oluyor. Kampanya düzenleyen bu sitelere Avantajix.com üzerinden gidenler, ayrıca üste nakit para kazanarak inanılmayacak derecede ucuza alışveriş yapmış oluyorlar” diye konuştu.

Sektörün hedefi 400 milyar TL

Öte yandan Türkiye'deki e-ticaret sektörünü değerlendiren Meydaneticaret'in Kurucusu Şerif Temizkan ise sektöre yönelik şu değerlendermede bulunurken şunlara vurgu yapmıştı: "Türkiye'de e-ticaret sektörü 2019 yılında Türk Lirası bazında yüzde 39 büyüme ile 83.1 milyar liralık hacme ulaştı. Sektör dolar bazında yüzde 18 büyürken, 2015-2019 yılları arasında sektörün ortalama yıllık büyüme hızı yüzde 35 oldu. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD)'nin açıkladığı 2020 yılı e-ticaret verilerine göre ise koronavirüs salgının da etkisiyle, 2020 yılında online alışveriş harcamaları geçen yıla göre yüzde 85 büyüdü. Rekor büyüme yaşayan e-ticaret sektörünün 2021 hedefi ise 400 milyar TL."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.