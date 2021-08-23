E-ticaretin gözü okul pazarında

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlamasına birkaç gün kaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 6 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak.

Yüzyüze eğitimin başlamasına sayılı günler kaldı. Pandemi sürecinde okula gidemeyen öğrencileri heyecan sararken işletmeler de bu süreçte ekonomik açılımlarına hız kazandırmak niyetinde. Öğrenciler, pandemi nedeniyle uzun süredir ayrı kaldıkları arkadaşlarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşarken; velilerin telaşı da okul alışverişleri...

Okul çantası kaça doluyor?

Bir okul çantasını doldurmak, alınacak ürünlerin kalitesine göre 300 ila 1000 lira arasında değişiyor. Özellikle birden fazla çocuğun okula başladığı ailelerde ebeveynler, bütçeyi fazla sarsmadan okul alışverişlerini yapmanın yollarını arıyor.Her kente özgü ucuz alışverişlerin yapıldığı merkezler, kırtasiyeciler, marketler velilerin akınına uğruyor. İnternetteki sanal mağazalar da düzenledikleri cazip kampanyalarla okula dönüş pazarındaki pastadan olabildiğince büyük pay almanın yollarını arıyor.

10 milyar liralık pazar

Avantajix.com'un Dijital Pazarlama Direktörü Sevda Köseibiş, e-ticaret sektörünün, rekabetçi fiyatlar ve rahat alışveriş gibi faktörleri kullanarak yaklaşık 10 milyar liralık “Okula Dönüş Pazarı”ndaki payını artırmaya çalıştığını söyledi.Türkiye'nin yıllık 30 milyar lira olan kırtasiye pazarında satışların üçte birlik kısmının Eylül ayında yapıldığının altını çizen Köseibiş, “Şu sıralar yoğun bir rekabet yaşanıyor. Üç büyük ilin ucuzluk merkezleri olan Mahmutpaşa, Ulus, Kemeraltı'ndan dahi ucuza okul alışverişi fırsatı sunan online mağazalar var. Bu yüzden okul alışverişinde interneti tercih edenlerin sayısı gözle görülür şekilde arttı” dedi.

İnternetten alışveriş yapmanın faydaları

Üründe Zengin Seçenekler: Bir dükkân ve mağaza içine sığmayacak kadar çok olan ürünü online mağazalarda bulmak mümkün. Öyle ki sadece kırtasiye malzemesi olarak internette 90 bin ürüne ulaşmak mümkün.

Güven Verici Olması-İade Kolaylığı: Ucuzluk merkezlerinde alışverişler genellikle kayıt dışı yapılıyor. Online alışveriş sitelerinde ise kayıtlı, şeffaf ve faturalı işlem yapmak kullanıcılara güven veriyor. İade işlemlerindeki kolaylık da online alışverişi cazip kılıyor.

Ürün Ve Fiyat Karşılaştırma İmkanı: Oturduğu yerden birçok markanın mağazasını gezme fırsatı bulan kullanıcılar bu sayede aynı ürünün farklı modellerini karşılaştırabiliyorlar. Bununla birlikte fiyat karşılaştırmaları yaparak satın almaya karar verdikleri ürünün en ucuzuna ulaşabiliyorlar Ayrıca, sanal mağazalara Avantajix.com üzerinden giderek, yaptıkları her alışveriş karşılığında nakit para iadesi kazanarak, okul alışverişleri karşılığında hiç hesapta olmayan ekstra paralar kazanabiliyorlar.

Ücretsiz Kargo İmkanı: Online alışveriş siteleri belli bir rakama ulaşılması halinde ücretsiz kargo hizmeti verebiliyor. Böylelikle, ucuzluk merkezine giderken kaybedilen zaman ve yol masrafı da ortadan kalkıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.