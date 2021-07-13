E-Devletten nasıl maaş bordrosu alınır?

Birçok kişi e-Devlet vasıtasıyla maaş bordrosuna nasıl erişilir onu merak ediyor. Peki e-Devletten maaş bordrosu nasıl alınır?

İnternet kullanımı ile birçok hizmete online olarak erişmek artık oldukça kolay. Özellikle saatlerce vakit harcamadan belli kurumlara gidip belge istemektense, elimizin altındaki telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar sayesinde bu işlemleri oldukça kısa sürelerde halledebiliriz. İnternet vasıtasıyla erişebildiğimiz hizmetlerden biri de e-Devlet'in bize sunmuş olduğu maaş bordrosu sorgulama ve sorguladığımız belgeyi çıkartma işlemi. İşte tüm detayları ile e-Devlet'ten nasıl maaş bordrosu çıkartılırın detayları…

e-Devlet'ten nasıl maaş bordrosu çıkartılır?

E-Devlet vasıtasıyla günlük hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz birçok resmi belgeye hiç zorlanmadan ulaşabilmekteyiz. Kişisel kullanım ile maaş bordrosu, öğrenci belgesi, adli sicil kaydı ve çok daha fazla işleme erişebilmekteyiz. Maaş bordrosu işlemi de birçok kişi tarafından sıklıkla kullanılan işlemler arasındadır. Memurlar, burs almak isteyen öğrenciler ve diğer kişiler bu belgeye belli dönemlerde ihtiyaç duymaktadırlar. Aşağıda bahsedilecek adımlar takip edilerek bir kaç dakika içinde maaş bordrosu çıkartılabilir.

Öncelikle E-Devlet web sitesi olan www.turkiye.gov.tr adresinden giriş yapılır (Siteye girmek için tıklayınız Kişiye özel e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra çıkan ekranda arama butonuna maaş bordrosu yazılarak veyahut e-Hizmetler bölümünden maaş bordrosu seçeneği seçilerek işleme devam edilir. Maaş bordrosu seçeneğinden sonra karşımıza Maliye Bakanlığı'nın sunmuş olduğu e-Bordo Sorgulama hizmeti çıkar. Bu seçeneğe tıklayarak istediğimiz maaş bordrosuna erişebiliriz. Maaş bordrosunu, sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “YAZDIR” kısmındanda indirebiliriz.

Kimler e-Devlet'in maaş bordrosu hizmetinden yararlanabilir?

Maaş bordrosu alabilmek için belli kriterlere sahip olmak gerekiyor. Bunlardan ilki kişinin maaşı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi vasıtasıyla yatırılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra kişinin 657 sayılı kanuna tabi memur sınıfında olması gerekir. E-Devlet tarafından sunulan bu hizmete 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapasamında olan 4C ya da sözleşmeli memurlar bu hizmete erişememektedirler. Buna ek olaraki özel kurumlarda çalışan kişilerde e-Devlet vasıtasıyla maaş bordrosuna erişememektedir. Bu gibi yerlerde çalışan çalışanlar maaş bordrolarına çalıştıkları kurumların finans ve muhasebe birimlerinden ya da insan kaynakları departmanından talep ederek erişebilirler.

e-Devlet'in diğer hizmetleri nelerdir?

e-Devletin sunduğu resmi kurum hizmetleri çok çeşitli alanlarda olabilmektedir. Bunlar şöyledir:

Adalet (Davalarınız ve diğer adli dosyalarınız ile ilgili işlem yapın, dosya detaylarına ulaşın)

Çevre, Tarım ve Hayvancılık (Tarım, Hayvancılık faaliyetleri ve çevre konusundaki hizmetlerden faydalanın.)

Devlet ve Mevzuat (İhaleler, mevzuat, seçmenlik ve diğer konularda bilgi alın.)

Eğitim (Eğitim, burslar ve sınavlar ile ilgili bilgi ve başvuru hizmetlerinden faydalanın.)

Genel Bilgiler (Günlük yaşamda ihtiyacınız olabilecek, genel bilgi ve veri kaynaklarından faydalanın.)

Güvenlik (Emniyet ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Askerlik bilgilerinize erişin ve işlem yapın.)

İş ve Kariyer (Çalışanların ve ticari işletmelerin gerek duyabileceği hizmetlere erişin.)

Kişisel Bilgiler (Devlet kurumlarında bulunan varlık, borç, sağlık, eğitim vb. kişisel bilgilerinize göz atın.)

Sağlık (Sağlığınız ile ilgili bilgilere ulaşın. İlaç, muayene ve randevu işlemlerinizi yönetin.)

Sosyal Güvenlik ve Sigorta (Sosyal güvenlik ve yardım durumunuzu inceleyin. Sigortalarınız ile ilgili bilgi alın.)

Şikayet ve Bilgi Edinme (Devlet kurumları ve firmalar ile ilgili ihbar, şikayet ve bilgi taleplerinizi yönetin.)

Telekomünikasyon (GSM, İnternet, Telefon, Posta ve diğer iletişim kanalları ile ilgili hizmetlerden faydalanın.)

Trafik ve Ulaşım (Trafik ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Kara, hava ve deniz taşımacılığı işlerinizi yönetin.)

Vergi, Harç ve Cezalar (Vergi, trafik cezası, harç ödemeleri ve benzeri borç ve alacaklarınızı takip edin.)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.