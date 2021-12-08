E-Devlet'e hangi hizmet eklendi. 'Borcu Yoktur' yazısı nereden ve nasıl alınacak?

'Borcu Yoktur' yazısını alabilmek için neler yapılmalı? E devlet Kapısı'ndan belge nasıl alınır? E devlet kapısı nedir ve sistem nasıl işlemektedir? Dijital uygulamaya eklenen yeni özellik nasıl ve kimler tarafından kullanılabiliyor? Borcu Yoktur belgesi sadece gerçek kişileri mi kapsıyor, tüzel kişiler de bu belgeyi alabilecekler mi?

"Borcu Yoktur" yazısını alabilmek için neler yapılmalı? E devlet Kapısı'ndan verilmeye başlanan yeni uygulama nerelir getiriyor? Borcum yoktur yazısını almak isteyen vatandaşlar nasıl bir yol izleyecek? Gerçek ve tüzel kişiler de alabilecek mi? Hizmetten yararlanabilmeniz için yapmanız gerekenler neler?

Bugün Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada e-devlet uygulamasına yeni bir özellik eklindiği hatırlatıldı.



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) sunduğu ve e-Devlet'ten daha önce kimlik doğrulamayla alınabilen "Borcu yoktur" yazısının, artık ayrı bir işlem gerekmeksizin e-Devlet Kapısı'ndan gerçek ve tüzel kişilere doğrudan verilmeye başlandığını duyurdu.

e-Devlet'te hangi hizmetler var?

Koç, e-Devlet Kapısı'nın 2008'de 22 hizmetle açıldığını anımsatarak, "Bugüne geldiğimizde 836 kurumun 6 bin 116 hizmetinin e-Devlet Kapısı'nda olduğunu söyleyebiliriz. Yaptığımız anketlere göre, bugün e-Devlet Kapısı'nda yüzde 95 gibi büyük memnuniyet oranını yakalamış bulunuyoruz. Çok daha fazla dijitalleştiğimiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yakaladığımız bu oran ise bizi ayrıca mutlu ediyor." yorumunu yaptı.

Borcu Yoktur yazısı nasıl alınacak?

Gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı entegrasyonu tamamlanan "Borç Durum Yazısı Talep Girişi" hizmetleri e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan verilmeye başlandı. Bu hizmetlerle kullanıcı, kendi adına veya imza yetkisi olan tüzel kişilere ilişkin GİB vergi dairelerinde kayıtlı vergi borcunun bulunup bulunmadığında dair talepte bulunabilecek ve talep üzerine yapılan inceleme sonucu, kullanıcının vergi borcunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi yine aynı hizmet üzerinden alınabilecek.

İşlem nasıl sonuçlanıyor?

Genellikle belgeye talep nedeninin kamu ihale mevzuatı/ihaleye girmek ya da 6183/22-A/Kamu kurum ve kuruluşlarından ödeme alabilmek için olsa da diğer sebeplerden dolayı da bu belgeye ihtiyaç duyulabiliyor.

Belgeyi böyle alabilirsiniz...

e-Devlet Kapısı üzerinden daha önce "kimlik doğrulama" olarak sunulan "Borcu Yoktur Yazısı Talep Girişi" hizmeti Ocak-Aralık 2020 döneminde 5 milyon 21 bin 848, Ocak-Ekim 2021 döneminde ise 4 milyon 271 bin 396 kez kullanıldı. "Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Gerçek Kişi) ve Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Tüzel Kişi) olmak üzere iki hizmetin entegrasyonuyla e-Devlet kapısında başlatılan işlem, aynı platformda hızla sonuçlanabilecek.

e-Devlet Nedir?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.

e-Devlet Kapısı Nedir?

Farklı kurumlar tarafından, farklı kanallar aracılığıyla verilen e-Devlet Hizmetlerinin, tek noktadan güvenli ve kesintisiz bir şekilde sunulduğu elektronik platformdur.

e-Devlet Kapısı Nasıl Kullanılır?

Bir web tarayıcı veya mobil uygulama üzerinden kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı ve TC Kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarıyla kullanılmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetleri aynı adresten (www.turkiye.gov.tr) alabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.