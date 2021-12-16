Düzce Üniversitesi öğretim elemanı alımı ilanı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Arıcılık ve Makine bölümlerine öğretim elemanı alınacak!

Düzce Üniversitesi öğretim elemanı alımı için kılavuz yayınladı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Arıcılık ve Makine bölümlerindeki eksikler dolayısıyla alım yapacağını belirten üniversitenin alım şartları ve başvuru detayları aşağıda yer alıyor. Düzce Üniversitesi öğretim elemanı başvurusu nasıl yapılır? Düzce Üniversitesi öğretim elemanı başvuru şartları nelerdir? Düzce Üniversitesi öğretim elemanı başvuru tarihi ve son tarihi...

Düzce Üniversitesi öğretim elemanı alımı için kılavuz yayınladı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Arıcılık ve Makine bölümlerindeki eksikler dolayısıyla alım yapacağını belirten üniversitenin alım şartları ve başvuru detayları aşağıda yer alıyor. Düzce Üniversitesi öğretim elemanı başvurusu nasıl yapılır? Düzce Üniversitesi öğretim elemanı başvuru şartları nelerdir? Düzce Üniversitesi öğretim elemanı başvuru tarihi ve son tarihi...

Düzce Üniversitesi öğretim elemanı alımı ilanı

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, 657 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru Tarihleri: 16.12.2021 - 30.12.2021 oalrak belirlenmiştir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Arıcılık ve Makine bölümlerine öğretim elemanı alınacak

Başvurular ilana çıkılan akademik birimlere (FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU) şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve yanlış birime gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

NOT: Evrakların şahsen ya da posta ile gönderileceği; aynı zamanda başvurulan kadronun ait olduğu (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) birimlerin adreslerine https://duzce.edu.tr/ internet adresinden akademik başlıklı ikona tıklayarak ulaşabilirsiniz. (Yalnızca Rektörlük bünyesine alınacak olan Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuracak adaylar evraklarını Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Konuralp Yerleşkesi Yörük Mah. Merkez/DÜZCE adresine göndereceklerdir.

Ön Değerlendirme Sonuçları 03.01.2022 tarihinde https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular internet sitesinden duyurulacaktır

- Giriş Sınavları 06.01.2022 tarihinde saat 14:00‘de başvurulan birimlerde yapılacaktır. Sonuçlar 10.01.2022 tarihinde https://duzce.edu.tr/idari /personel/duyurular internet sitesinden duyurulacaktır.

- Başvuru için gereken evraklar;

- Dilekçe ( https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular adresinden ulaşabilir.)

- Lisans mezuniyet belgesinin e Devlet çıktısı ve Lisans transkriptinin fotokopisi.

- İlan şartlarında var ise yüksek lisans/doktora mezuniyet/öğrencilik belgesinin e Devlet çıktısı.

ÖNEMLİ(!): ıslak imzalı diploma/öğrencilik belgesinde ya da e-Devletten alınan mezuniyet/öğrencilik belgelerinde ilan şartında belirtilen alan açıkça yazmıyorsa adayların mezun olduğu veya öğrenim gördüğü birimin öğrenci işlerinden ilan şartında istenilen alanın belirtildiği ıslak veya elektronik imzalı belgeyi de ibraz etmeleri gerekmektedir.

- İlan şartlarında var ise deneyim belgesi

- İlan şartlarında var ise usta öğreticilik belgesi/sertifika vb. evraklar.

- ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Bilgisayar çıktısı)

NOT: Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kuruluşlarından mezun olan adayların denklik belgelerini de sunması gerekmektedir.

- Adaylar, tek kadro için başvuruda bulunabilirler.

Düzce Üniversitesi öğretim elemanı alımı şartları ve KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.