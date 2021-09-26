'Düz mü otomatik mi?' sorusunun handikapları

Otomobilde otomatik vites mi düz vites mi? sorusunun cevabında belirgin bir netlik yoktur. Her ikisinin de avantaj ve dezavantaj sunduğu durumlar mevcut...

Özellikle şehir içi kullanımda otomatik vitesli araçlar tercih ediliyor. Otomotiv uzmanlarının değerlendirmesine göre bilhassa kadın sürücüler kullanım kolaylığı açısından bu araçlara ilgi gösteriyor.İstatistiki veriler de bu sonucu doğruluyor.Manuel vitesi tercih edenler de çoğunlukta olmasına rağmen otomatikten yana bir yönelim sözkonusu.

Bu iki araç türü arasında büyük farklar bulunuyor. Sürücüler arasında iki tür kullanımın ne derece rasyonel ve verimli olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusu.

Çalışma şekilleri farklı

Otomatik ve manuel vitesler arasındaki fark çalışma şeklinden kaynaklı. Düz vitesli araçlar ile kişi manuel olarak vitesi değiştirmekte ama otomatik vitesli araçlarda, motor hangi viteste olması gerektiği otomatik olarak kendisi ayarlamakta.

Yakıt ekonomisinde düz vites

Bunun dışında yakıt tüketimi konusunda da farklılıkları bulunuyor. Otomatik vites, her şeyi, kendini göre ayarladığı için daha kolay bir kullanım gerektiriyor.Manuel araçlar, halk arasında vitesli araç olarak da bilinmekte. Düz vitesli araçlar, yakıt konusunda daha tasarruflu lakin otomatik araçlar, teknoloji ile beraber geliştiği için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu da yakıt tüketimini arttırıyor. Bu konuda düz vitesli – manuel araçların daha avantajlı olduğu bilinen bir gerçek.

Otomatikte "orijinal pahalılık"

Düz vitesli araçların parçaları otomatik araçlara göre çok daha ucuz. Masraflar, otomatik araçlarda daha da fazla. Otomatik vitesli araç arızalandığında size daha fazla maliyet çıkarabilir. Maliyetlerinin artmasının en temel sebebi, otomatik araçlarda, orijinal parçaların kullanılması gerektiği. Bu direkt olarak fiyatı artırır. Otomatik araçların kullanımı, manuel araçlara göre çok daha kolaydır. Ancak otomatik araçların fiyatları, diğer manuel araçlara göre biraz daha pahalıdır.

Uzun yol-kısa yolda tercih değişiyor

Manuel araçları genellikle, araç sürüşünde daha profesyonel sürücüler tercih etmekte. Otomatik araçlarda, istediğiniz zaman vitesi değiştiremezsiniz. Ama aracınız manuel olduğunda hızınıza bağlı olarak istediğiniz zaman vitesi değiştirebilme imkanına sahipsiniz. Bu da sürüşten keyif almak isteyen kişilerin manuel vitesi tercih etmelerindeki en önemli sebep. Bazı yorumlara göre özellikle uzun yolda düz vites zevkli bir hal alırken şehir içinde bu konfor adeta eziyete dönüşüyor. Kadın sürücüler de şehiriçi kullanım ve kısa mesafede düz vitesten ziyade otomatikin konfor sağladığı görüşünde.

Otomatik vites ile yarı manuel vites arasındaki fark da merak edilen konular arasında. Manuel araçların daha hızlı vites değişikliği yapabildiği gerçek. Bu da motordan daha fazla performans sağlar. Yüksek hızlı araba kullanmak isteyenler de bu grubun içerisinde.

Otomatik tercih nedeni?

Otomatik araçlar, aslında kullanım açısından daha rahat. Sadece gaz ve fren bulunduğu için sürücülerin tercih nedeni. Vites değiştirmek için debrijaya ihtiyaç yok. Kesintisiz bir aktarım gücü olduğu için, yakıt tüketimini dengeliyor. Bu da sürücülerin daha keyifli yolculuk etmesine yardımcı oluyor.Araba kullanmayı ilk defa deneyen kişiler genellikle otomatik araçları tercih etmektedir. Vitesi, sürücü için değiştiren ve sabit tutan bu araçlar, ihtiyaca göre kendi kendini ayarlayabiliyor.

Tercihiniz hangi yönde olmalı?

Motor,manuel araçlardaki gibi çok yüksek devirlerde kullanılmayacağı için yakıt tüketimini de desteklemektedir.Otomatik araçları kullanırken bir ayağınız sadece gaz ve fren üzerinde olacağı için yola odaklanmanız ve tabelaları okumanız çok daha rahat.Bu araçlar, sürücülerin yola daha rahat odaklanmalarına yardımcı olur.

Manuel mi otomatik mi? Tercihi ise belirgin bir ayrıma sahip değil.Kendi içlerinde ikisinin de artısı ve eksisi bulunuyor. Bütçe bakımından manuel araç daha ön plandayken, kullanım kolaylığı, konforu ve rahatlığı bakımından otomatik araçlar çok daha rahat.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.