Duyu Market“Çocuklar İçin Eğitim Materyalleri”

Dijital dünya üzerinden satış yapan Duyu Market, çocukluk döneminde gelişime dair ihtiyaç duyulan hemen her ürüne ev sahipliği yapıyor. Platformun kurucusu ve başkanı Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzm. Dr. Figen Şen Kösem; “Dünyanın farklı noktalarından eğitici oyuncakları çocuklarla buluşturuyoruz. Hedef kitlemiz içerisinde; ebeveynler, eğitmenler, çocuklar, kreşler, anaokulları, özel eğitim kurumları bulunuyor.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

“Uzman Ekibimiz Her Ürünü En İnce Detayına Kadar İnceleyerek Onaylıyor”

Duyu Market'te ürün kabulüne ilişkin ebeveynler tarafından en çok merak edilen konuya açıklık getiren Kösem; “Uzman ekibimiz her ürünü en ince detayına kadar inceliyor. İnceleme sürecimizde tamamen bilimsel teknikleri kullanıyoruz. Yaş gruplarına, çocuk davranışlarına ve isteklerine göre kategorize ederek her ürünün yetkinliğini ve yeterliliğini en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Ayrıca ürünleri web sitemiz aracılığıyla çocuklarla buluşturmadan önce,sağlık açısından herhangi bir olumsuzluğa neden olup olmayacağını titizlikle denetliyoruz.” ifadeleriyle Duyu Market'in çocukların sağlığını ön planda tuttuğunun altını çizdi.

“Terapi Materyallerinden Bebek Kitaplarına Kadar Her Şey Web Sitemizde”

Ayrıca Duyu Market platformunun geniş bir ürün çeşitliliğine ev sahipliği yapmasına da değinen Uzm. Dr. Kösem; “Oldukça geniş yelpazeli bir ürün çeşitliliğimiz var. Terapi materyallerinden bebek kitaplarına kadar her şey web sitemizde. Üstelik bu ürünlerin bir kısmı ülkemizde üretilen ürünler olmakla birlikte bir bölümü de tamamen ithal etmiş olduğumuz ürünler arasında yer alıyor.” açıklamalarıyla platformun çocukluk dönemi gelişimine ilişkin hemen her eğitim ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirtti.

“Sadece Güvenilir Markalarla Çalışıyoruz”

Platformda satışa sunulan ürünlerin kalitesi hakkında da değerlendirmeler yapan Kösem; “Sadece güvenilir markalarla çalışıyoruz. Bu noktada uluslararası standartlara uygunluğu olmayan markaların ürünlerine platformumuzda kesinlikle yer vermiyoruz. Önceliğimiz bebeklerin, çocukların ve ergenlerin sağlığını en iyi şekilde muhafaza etmek. Bir diğer amacımız da çocukların gelişim dönemlerini en verimli şekilde geçirerek iyi bir birey olmalarını sağlamak.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.