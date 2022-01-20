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TIMETURK / EKONOMİ / Düşük internet hızına fesih hakkı tanındı

Düşük internet hızına fesih hakkı tanındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, 'Aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde, vatandaşımız ceza ödemeden sözleşmeyi feshedebilecek.' dedi.

2 Saat Önce
2022-01-20 17:24:47
Düşük internet hızına fesih hakkı tanındı

Elektronik haberleşme abonelikleri, e-imza, kimlik kartı veya internet bankacılığı bilgileriyle e-Devlet Kapısı üzerinden başlatılabilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan "Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle elektronik haberleşme aboneliklerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yönetmeliğin haberleşme hizmetlerinde vatandaşların haklarını daha güçlü koruyacak ve "Dijital Türkiye" hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak birçok yeniliği içerdiğini bildirdi.

Vatandaşların elektronik haberleşme aboneliklerini e-imza, kimlik kartı veya internet bankacılığı bilgileriyle e-Devlet Kapısı üzerinden başlatılabileceklerini belirten Sayan, "Ayrıca gerçek zamanlı dijital görüşmeyle kimlik doğrulaması yapılarak abone olabilecekler. 'Bu kampanyaya üye olursanız, … kampanyasını da onaylamış sayılırsınız.' devri bitti. Düzenlemeyle abone onayı gerektiren işlemler, tek onay altında birleştirilemeyecek, ayrı ayrı onay alınacak. Talep olmadan dolaylı yollardan yapılan aboneliklerin önüne geçilecek. Artık verilen tüm onaylar çevrim içi görüntülenebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM gibi yöntemler aracılığıyla verilen onayların, işletmecilerin çevrim içi işlem merkezinden 7 gün 24 saat kontrol edilebileceğine dikkati çekerek, çağrı merkezi tarafından yapılan aramalarda, müşterinin doğrudan ilgili abone olduğu teyit edilmeden işlem yapılamayacağını bildirdi.

"Yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi alınmayacak"

Birden fazla hattı olanların, diğer hatlarının işlem yetkilerini sınırlandırabileceğini vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Özellikle ebeveynlerin, yüksek fatura mağduriyetleri engellenecek. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (çipli nüfus cüzdanı) veya çipli pasaport ile yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi alınmayacak. Böylece başkalarının kimlik kartları kullanılarak yapılan usulsüzlüklerin önüne geçilecek. Abonelik sözleşmesi yapıldığında tüketiciye kolay ve anlaşılabilir taahhütname/sözleşme örneği verilecek. Yeni düzenlemeyle taahhütname süresi en fazla 24 ayla sınırlı olacak. Taahhüdün bittiğine ilişkin tüketicilere bilgilendirme yapılacak. Aboneler, hangi işlemlerinin taahhüde aykırılık oluşturacağı konusunda şeffaf şekilde bilgilendirilecek. Aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde, vatandaşımız ceza ödemeden sözleşmeyi feshedebilecek."

Sayan, Dijital Türkiye yolunda bir hizmetin daha hayata geçtiğine işaret ederek, vatandaşların artık e-Devlet Kapısı üzerinden işletmecilerin tekliflerine ilişkin karşılaştırma yapabileceğini ifade etti.

Paket, kampanya ve tarifelerin aynı isimle tanıtılamayacağını belirten Sayan, her paketin tek isminin olacağını ve olası kafa karışıklıklarının önüne geçileceğini bildirdi.

Mevcut, kaldırılan ya da abone alımına kapalı geçmiş tarifelerin tamamının işletmecilerin web sitelerinde yer alacağına dikkati çeken Sayan, hizmetleri kısıtlanan abonelere, işletmeciler tarafından yeni ücret yansıtılmasının durdurulacağını kaydetti.

Fatura gönderimi tercihinde bulunmayan abonelere, kısa mesajla fatura bilgisi ve fatura linki gönderileceği bilgisini veren Sayan, "Aboneler son 1 yıllık fatura ve kullanım detaylarına ulaşabilecek. Vatandaşlarımız, yapılan düzenlemelerin geçmiş ve yeni haline ait detaylı bilgilere 'btk.gov.tr' adresinden ulaşabilirler." ifadelerini kullandı. .

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