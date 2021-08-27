Dünyanın ilk mürettebatsız, elektrikli kargo gemisi hazır

Dünyanın ilk sıfır emisyonlu kargo gemisi Yara Birkeland, yılda 40 bin tır seferinin yerini alacak

Dünyanın ilk tam otonom ve elektrikli kargo gemisi, ilk ticari operasyonuna bu yıl başlayacak. Gemi başarılı olursa son derece kirletici denizyolu taşımacılığı endüstrisini dönüştürebilir.

Yara Birkeland, iki Norveç kasabası (Herøya ve Brevik) arasında herhangi bir mürettebat olmadan seyahat edecek ve genellikle karadan taşınan yükleri taşıyacak.

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Operatörlerine göre gemi yılda 40 bin tır yolculuğunun yerini alarak NOx (azot oksit) ve CO2 (karbondioksit) emisyonunu önemli ölçüde azaltacak.

Geminin otonom operasyonlarından sorumlu teknoloji firması Kongsberg'ün CEO'su Geir Håøy, "Yara Birkeland, tüm denizcilik endüstrisi için büyük bir teknolojik ve sürdürülebilir ilerlemeyi yansıtan bir sonraki önemli adımı temsil ediyor" dedi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (International Maritime Organisation - IMO) göre denizyolu taşımacılığı endüstrisi, dünyadaki toplam sera gazı emisyonunun yüzde 2 ila 3'ünü oluştursa da dünya ekonomisi için hayati önem taşıyor.

Her yıl 90 binin üzerinde gemi okyanusları geçerken tüm ticaretin yüzde 90'ından fazlası denizyoluyla yapılıyor.

Denizyolu taşımacılığı 2015 Paris İklim Anlaşması'na dahil edilmedi ancak IMO ülkeleri 2018'de, karbon emisyonlarını 2050'ye kadar 2008 seviyelerine kıyasla en az yüzde 50 azaltma sözü vermişti.

Yara Birkeland, ilk otonom gemi değil (Finlandiya'da otomatik dümenli bir yolcu vapuru 2018'de hizmete sokulmuştu). Ancak Yara Birkeland ilk tam otonom ve ilk yüzde 100 elektrikli kargo gemisi.

7 MWh'lik devasa bir batarya, azami 13 deniz mili hız sağlayabilen iticilere güç verirken kargo ambarı da 60 nakliye konteyneri taşıyabiliyor.

Geminin ilk etapta ticari operasyonlara geçen yıl başlaması planlanıyordu ancak pandemi nedeniyle gecikme yaşandı.

Kesin bir tarih henüz belirlenmese de operatörler, geminin yıl sonundan önce hizmete gireceğini söylüyor.

İndependentTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.