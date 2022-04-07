Dünyanın en zenginleri listesindeki tek Türk! ''Uğur Şahin''

Dünyanın en zengin 500 insanı sıralaması güncellendi. Bloomberg tarafından açıklanan ve dünyanın zengin insanları arasında tek Türk yer aldı.

Geçen yıl dünyanın en zengin 500 insanı arasına, Türk milyarder olarak listeye girmeyi başaran Murat Ülker olmuştu. Fakat bu yıl listenin değişmesiyle beraber Murat Ülker sıralamada yer almadı. Ancak sıralamaya giren tek Türk olarak açıklanan isim herkesi oldukça şaşırttı. Açıklanan bu isim Koç yada Ülker ailesinden değil. Pek dünyanın en zengin isimleri arasında tek Türk olarak yer alan ve herkesi şaşırtan o isim kim? İşte detaylar..

EN ZENGİNLER LİSTESİNDE TEK TÜRK UĞUR ŞAHİN!

Geçtiğimiz yıllarda tüm dünyada yayılan Koronavirüs salgını nedeniyle adını her yerde duyduğumuz BioNTech firması ortağı Uğur Şahin, dünyanın en zenginler listesinde tek Türk olarak yerini aldı. BioNTech firmasında %18 ortaklığa sahip olan Uğur Şahin'in toplam serveti 7,6 milyar doları aştı. Bloomberg tarafından yapılan açıklamaya göre dünyanın en zengin 500 isim arasında Uğur Şahin 323. sırayı almış durumda.

Dünyanın en zengin isimleri açıklanmasının ardından en çok merak edilen konu BioNTech firması oldu. 2021 yılı finansal sonuçları açıklanan BioNTech firmasının, 2019 yılında 179,2 milyon euro net zar ve 2022'de 15,2 milyon euro net kârın ardından 2021 yılında inanılmaz bir artışla 10,3 milyar euro net kâr olduğu açıklandı. Açıklanan verilere göre şirketin 1 yıl içerisinde kâr oranı 676 kat artmış oldu.

UĞUR ŞAHİN MURAT ÜLKER'İN YERİNİ ALDI

Geçtiğimiz yıl açıklanan verilere göre dünyanın en zenginleri arasında, en zengin Türk olarak Murat Ülker yer alıyordu. Bu yıl Bloomberg'in açıkladığı listede yerini Uğur Şahin'e bırakmış oldu. Geçen yıl 6,3 milyar dolar serveti ile listede bulunan Murat Ülker, bu yıl Uğur Şahin'in 7,6 milyar dolarlık servete ulaşması ile birlikte geride kalmış oldu.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ

Dünyanın en zenginleri listesinde ilk 5'te yer alan isimler ise şöyle;

1- Net servetinin 199,9 milyar dolar olmasıyla birinci sırayı alan isim Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk yer alıyor.

2- Dünya çapında faaliyet gösteren, Amerikan teknoloji şirketi olan Amazon'un kurucu CEO'su ve başkanı Jeff Bezos 192,2 milyar dolar serveti ile ikinci sırada.

3- Amerikalı girişimci ve yazılımcı Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates 135,9 milyar dolar serveti ile üçüncü sırada.

4- Dünya üzerinde en büyük lüks eşya şirketi LVMH'nin Başkanı ve Genel müdürü olan Bernard Arnault 115 milyar dolar serveti ile dördüncü sırada.

5- Aynı zamanda dünyanın en genç zengin olma özelliğine sahip olan Mark Zuckerberg milyonlarca kullanıcıya sahip Facebook'un kurucusu olarak servetinin 102,2 milyar dolar olmasıyla beşinci sırayı alıyor.

Kaynak: Karar .