DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Karamolloğlu'ndan ezber bozan ittifak açıklaması
Sayıştay'ın yeni daire başkanı, İsmail Destan seçildi
2022 en düşük emekli maaşı ne kadar olur? En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar mı?
İkinci el araç piyasası hareketlenecek
“CHP, neden ’Mavi Vatan’dan rahatsız?..”
Fransa'nın öfkesi dinmiyor! Görüşmeler iptal edildi
Taliban: Güvenli ortam sağlandıktan sonra kız çocukları okula dönebilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: YKS ek tercihler bugün başladı
2021 ALES-2 soru ve cevapları | ALES-2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı İNDİR PDF
Yargıtay’dan boşanma ile ilgili emsal karar
Ahmet Hakan: Selçuk Bayraktar Türk gençliğine umut veriyor
Prof. Celal Şengör İTÜ'den kovulacak mı? Celal Şengör hakkında soruşturma ne zaman sonuçlanır?
İzmir'deki deprem konutlarının teslimiyle ilgili önemli açıklama
Tarihi yalı Ana Kucağı olarak hizmette
2021-2022 İBB bursu ne kadar? İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB bursu kaç kişiye veriliyor? İBB burs ödemesi ne zaman?

TIMETURK / EKONOMİ / Dünyanın en zengin 25 ailesi

Dünyanın en zengin 25 ailesi

Bloomberg, 2021 yıl için dünyanın en zengin ailelerini ve servetlerini yayınladı.

2 Saat Önce
2021-09-20 10:30:08
Dünyanın en zengin 25 ailesi

Bloomberg haber ajansı, 2021'de dünyanın en zengin 25 ailesini açıkladı.

Haberde, söz konusu aileler, neredeyse 2 yıldır dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ciddi anlamda etkilenmediği, aksine servetlerini korudularını belirtildi.

1. Walton ailesi

Serveti: 238.2 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Walmart Inc & Sam's Club

2. Mars ailesi

Serveti: 141.9 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Mars

3. Koch ailesi

Serveti: 124.4 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Koch Industries

4. Hermes ailesi

Serveti: 111.6 milyar dolar
Ülke: Fransa
Şirket: Hermes

5. Al Suud ya da Suud ailesi

Serveti: 100 milyar dolar
Ülke: Suudi Arabistan
Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesi listede bulunan tek Arap aile.

6. Ambani ailesi

Serveti: 93.7 milyar dolar
Ülke: Hindistan
Şirket: Reliance Industries

7. Wertheimer ailesi

Serveti: 61.8 milyar dolar
Ülke: Fransa
Şirket: Chanel S.A.

8. Johnson ailesi

Serveti: 61.8 milyar dolar
Ülke: ABD – Boston
Şirket: Fidelity Investments

9. Thomson ailesi-

Serveti: 61.1 milyar dolar
Ülke: Kanada
Şirket: Thomson Reuters

10. Boehringer&von Baumbach ailesi

Serveti: 59.2 milyar dolar
Ülke: Almanya
Şirket: Boehringer Ingelheim

11. Cargill-Macmillan Ailesi

Endüseryal alanda faaliyet gösten Cargill Inc şiretinin sahibi olan ABD'li ailenin serveti milyar dolar.
Serveti: 51.6 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Cargill Inc

12. Albrecht Ailesi

Serveti: 51 milyar dolar
Ülke: Almanya
Şirket: Aldi

13. Lauder ailesi

Serveti: 49.3 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Estee Lauder

14. Hoffman-Oeri Ailesi

Serveti: 47.3 milyar dolar
Ülke: İsviçre
Şirket: Hoffmann-La Roche

15. Mulliez Ailesi – Fransa

Serveti: 45.9 milyar dolar
Ülke: Fransa
Şirket: Auchan

16. Quandt Ailesi

Serveti: 42.3 milyar dolar
Ülke: Almanya
Şirket: BMW AG

17. Dassault Ailesi

Serveti: 41.9 milyar dolar
Ülke: Fransa
Şirket: Dassault Group

18. Newhouse ailesi

Serveti: 41.6 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Advance Publications

19. Van Damme, de Spoelberch,&de Mevius Ailesi

Serveti: 40.2 milyar dolar
Ülke: Belçika
Şirket: Anheuser-Busch InBev SA/NV

20. Cox Ailesi

Serveti: 38.6 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Cox Enterprises, Inc

21. Rausing Ailesi

Serveti: 35.9 milyar dolar
Ülke: İngiltere
Şirket: Tetra Laval

22. Kwok Ailesi

Serveti: 35.6 milyar dolar
Ülke: Hong Kong
Şirket: Sun Hung Kai Properties

23. Pritzker Ailesi

Serveti: 35.3 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Hyatt Hotels & Marmon Group

24. Ferrero Ailesi

Serveti: 34.5 milyar dolar
Ülke: İtalya
Şirket: Ferrero

25. Johnson Ailesi

Serveti: 33.8 milyar dolar
Ülke: ABD- Wisconsin
Şirket: S. C. Johnson & Son

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş