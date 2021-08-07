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Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkeleri hangileri?

1980'li ve 1990'lı yıllarda küresel çapta yaşanan yüksek enflasyon sorunu 2000'li yıllardan itibaren büyük ölçüde ortadan kalkmıştı. Bununla beraber son yıllarda dünya genelinde enflasyon oranlarının yeniden yukarı yönlü hareketlenmesi dikkat çekiyor.

1 Saat Önce
2021-08-07 15:11:21
Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkeleri hangileri?

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Bir ülkede ürünlerin fiyat artışı üzerinden resmi paradaki değer kaybı anlamına gelen enflasyon, tarihten bu yana ekonomik sorunların başında geliyor.

1980'li ve 1990'lı yıllarda küresel çapta yaşanan yüksek enflasyon sorunu 2000'li yıllardan itibaren büyük ölçüde ortadan kalkmıştı. Bununla beraber son yıllarda dünya genelinde enflasyon oranlarının yeniden yukarı yönlü hareketlenmesi dikkat çekiyor.
1990'lı yıllarda sıklıkla %100'ün üzerine çıkan Türkiye'deki enflasyon oranları 2003'ten itibaren ciddi oranda düşüp 2004'te %9 olarak gerçekleşerek çok uzun yıllar sonra ilk kez %10'un altına düşmüştü.
Türkiye'de yakın dönemde enflasyon oranlarında yaşanan yükselmenin yeniden ciddi bir ekonomik sorun oluşturmaya başlamış durumda.

Açıklanan son resmi rakamlara göre dünyada enflasyon oranı en yüksek ülkeler şu şekilde:

1) Venezuela %2941
2) Sudan %363
3) Lübnan %101
4) Zimbabve %57
5) Arjantin %52
6) İran %50
7) Surinam %48
8) Suriye %45
9) Etiyopya %36
10) Angola %26
11) Zambiya %24
12) Güney Sudan %19
13) Türkiye %19
14) Nijerya %18
15) Kırgızistan %17
16) Haiti %16
17) Gürcistan %14
18) Özbekistan %14
19) Türkmenistan %13
20) Ukrayna %13

Kaynak: Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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