Dünyanın en çok aranan üçüncü kripto para birimi

En son yapılan bir araştırmaya göre 2021 yılında Google’da en çok aratılan üçüncü kripto para birimi Shiba Inu oldu. Spekülatif yatırımcıların gözdesi olan para birimi ayın başından bu yana üst üste rekor kırıyor.

Kripto para piyasalarında yakalanan son yükseliş ivmesi gözleri bir kez daha altcoin piyasalarına çevirdi. MarketWatch'un haberine göre 2021 yılında Google'da dünya çapında en çok aratılan kripto para birimleri arasında Bitcoin ve Ethereum'un ardından üçüncü sıraya Shiba Inu yerleşti. Spekülatif yatırımcıların ilgisini çeken altcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bacancy Technology'nin konuyla ilgili en son araştırmasına göre Google'da 2021 yılının başından bu yana ortalama 2,8 milyon kez Shiba Inu araması yapıldı. Shiba Inu ayda ortalama 22 milyon kez yapılan Bitcoin aramalarının ve ortalama 6,3 milyon kez yapılan Ethereum aramalarının ardından üçüncü sıraya yerleşti.

‘Shibarmy' etiketiyle sıklıkla Reddit ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında perakende yatırımcıların desteğini alan kripto para birimi bu yönüyle yıl içerisinde güçlü bir ralli yakalayan Dogecoin'le benzerlik taşıyor. Araştırmaya göre Dogecoin ise 2021 Google aramaları listesinde altıncı sırada yer aldı. Ayrıca iki para birimi de sembol olarak Japon Spitz tipi köpek ırkları arasından en küçüğü olan Shiba Inu cinsi köpeği kullanıyor.

Borsagundem.com'un derlediği bilgilere göre SHIB, Türkiye saatiyle saat 10.09'da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 0,00005918 dolardan işlem gördü. Spekülatif para biriminin bir gün önce ulaştığı rekorsa 0,0000497 dolardı.

An itibariyle token başına 0,000053 dolardan değerlenen SHIB 18,67 milyar dolarlık piyasa kapasitesine ulaşarak dünyanın en büyük 11 kripto para birimi arasına girdi.

Shiba Inu'nun Temmuz ayında piyasaya sürülen kripto borsası Shiba Swap, internet sitesindeki verilere göre Ekim ayında işlem hacminde ciddi bir sıçrama yaşadı ve 7 Ekim'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 452 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı. Shiba Swap Pazartesi günü ise 100,6 milyon dolarlık ticaret hacmi kaydetti.

Bitexen verilerine göre, son rakamlara göre 24 saatte %3,78 değer kaybeden Bitcoin 571.879,5800 TL'den işlem görüyor. Dünyanın en çok tercih edilen ikinci kripto para birimi Ethereum ise %2,13 düşüşle 39.0002,4 TL ‘den değerleniyor.

Kaynak: borsagundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.