Dünyanın en büyük bölgesel ekonomik bloku oluşturulacak

15 Asya-Pasifik ülkesi yıl başına dek yeni bir serbest ticaret bölgesi oluşturmayı planlıyor. Anlaşmanın dünyanın en büyük bölgesel ekonomik blokunu oluşturacağı vurgulanıyor.

15 Asya-Pasifik ülkesi yıl başına dek yeni bir serbest ticaret bölgesi oluşturmayı planlıyor.

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması üyesi ülkeler, serbest ticaret bölgesi oluşturulmasında anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın dünyanın en büyük bölgesel ekonomik blokunu oluşturacağı vurgulanıyor.

15 ülke anlaştı

Japon resmi yayın kuruluşunun haberine göre, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı mevkidaşlarıyla görüştü.

Ocak 2022'ye kadar serbest ticaret bölgesi oluşturulmasında mutabakata varıldı.

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nda, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği üyesi 10 ülkeye ek olarak, Kuzeydoğu Asya ülkeleri Çin, Japonya ve Güney Kore ile Okyanusya ülkeleri Avustralya ve Yeni Zelanda da taraf konumunda yer alıyor.

Serbest ticaret bölgesi kurulacak

Dünya nüfusunun ve gayrisafi hasılasının yüzde 30'unu kapsaması beklenen anlaşmanın, dünyanın en büyük bölgesel ekonomik blokunu oluşturacağı vurgulanıyor.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği olan ASEAN ülkeleri ile en büyük bölgesel ticaret ortaklarını bir araya getiren anlaşma, 15 Kasım 2020'de Vietnam'da düzenlenen çevrim içi ASEAN Zirvesi'nde imzalanmıştı.

Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için en az 6 ASEAN ülkesi ile en az 3 ASEAN dışı ülkenin onay sürecini tamamlaması gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.