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TIMETURK / EKONOMİ / Dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler: Türkiye’den üç şehir ilk 10’da

Dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler: Türkiye’den üç şehir ilk 10’da

İngiltere'de bir emlak şirketi tarafından yapılan araştırma sonucunda son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler açıklandı.

2 Saat Önce
2021-12-04 09:36:40
Dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler: Türkiye’den üç şehir ilk 10’da

Dünyada son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler açıklandı. Listede Türkiye'den üç şehir ilk 10'da yer aldı.

55 ülke ve 150 şehri kapsayan araştırma İngiltere merkezli emlak şirketi "Knight Frank" tarafından yapıldı. Konut fiyatlarının en fazla arttığı şehir yüzde 30,8 ile Kanada'nın Halifax kenti oldu.

İzmir yüzde 30 fiyat artışıyla listenin ikinci sırasında yer aldı. Son bir yıla ilişkin artış oranı İstanbul'da yüzde 26,4 olurken Ankara'da bu oran yüzde 25,8 seviyesinde. İki şehir listede 9 ve 10'uncu sıralarda yer aldı.

Listedeki 150 kentten yalnızca 11'inde fiyatlar düştü. Bunların büyük çoğunluğunun İtalya'da bulunan kentler olması dikkat çekti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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