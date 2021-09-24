Dünyada en yüksek ve en düşük faiz oranlarının uygulandığı ülkeler

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) dün, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürdü. Türkiye politika faizi dünyada en yüksek 10., Avrupa'da ise ilk sırada bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirdi. Karar sonrası dövizde yukarı yönlü hareketlenme yaşandı. Piyasanın beklentisi faizlerin yüzde 19 seviyesinde tutulacağı yönündeydi.

9 liraya yaklaşan dolar tüm zamanların tarihi zirvesini görürken, euro da aynı saat itibariyle 10,26 TL civarında işlem görmeye başladı.

Türkiye, faiz oranlarında dünyada 10'uncu Avrupa'da 1'inci sırada

TCMB'nin yeni kararı ile Türkiye dünyada politika faizi en yüksek 10 ülke arasında yer aldı.

Politika faizleri konusunda dünya sıralamasında zirvede Venezuela (54.06) yer alırken ilk 10 sırada Zimbabve (40), Arjantin (38), Yemen (27), Sürinam (25), Angola (20), Liberya (20), Sudan (19.6), İran (18) ve Türkiye (18) var.

Avrupa ülkelerine bakıldığındaysa Türkiye, yüzde 18 faizle uzak ara birinci sırada yer alırken, Belarus 9.25 ile ikinci, Ukrayna 8.25 ile üçüncü sırada yer aldı.

İsviçre, Danimarka, Japonya eksi faiz uygulayan 3 ülke

Faiz liginin alt sıralarında ise negatif faiz uygulayan ülkeler bulunuyor. Euro Bölgesi ülkelerinde 0 (sıfır) faiz uygulanırken Japonya, Danimarka ve İsviçre'de negatif faiz uygulanıyor.

İsviçre yüzde -0.75 ile dünyanın en düşük politika faizi oranına sahip ülkesi. İsviçre'yi -0.5 ile Danimarka, -0.1 ile Japonya takip ediyor.

Avrupa'da en düşük artı faiz İngiltere ve Polonya'da

Artı faiz uygulayan ülkelerden en düşük orana sahip olanlarsa sırasıyla İngiltere (0.1), Polonya (0.1), İsrail (0.1), Avustralya (0.1), Singapur (0.22) ve Amerika Birleşik Devletleri (0.25) ve Norveç (0.25) yer alıyor.

Dünyanın önemli ekonomilerinden Çin (3.85), Kanada (0.25), Güney Kore (0.75), Hindistan (4), Rusya (6.75) ise düşük faiz uygulayan diğer ülkeler arasında yer alıyor.

En yüksek faiz oranları Venezuela ve Arjantin

Bugün "faiz liginin" ilk sırasında ekonomik ve siyasi krizle boğuşan Venezuela bulunuyor. Venezuela yüzde 54.06 ile dünyanın en yüksek faizine sahip ülkesi. Venezuela'yı yüzde 38,0 ile takip eden bir diğer Güney Amerika ülkesi Arjantin.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.