Dünyaca ünlü Rapçi'den Bitcoin hamlesi

Busta Rhymes ismiyle bilinen Amerikalı dünyaca ünlü rapçi, aktör ve plak yapımcısı Trevor George Smith Jr, şovları ve ticari işlemleri için Bitcoin ödemeleri almaya başlamak istediğini açıkladı. Blockchain, Bitcoin ve non-fungible tokenleri benimseyen diğer büyük sanatçılar arasında Paris Hilton, 50 Cent ve Snoop Dogg yer alıyor.

Busta Rhymes ismiyle bilinen Amerikalı rapçi, aktör ve plak yapımcısı Trevor George Smith Jr, şovları ve ticari işlemleri için Bitcoin ödemeleri almaya başlamak istediğini açıkladı.

Bitcoin kullanım durumları gittikçe genişliyor

Smith, Twitter üzerinden Bitcoin ve kripto topluluğuna girme olasılığı hakkında sorulan bir soruyu yanıtladı. Bitcoin, 2009 yılında sadece bir mono-hizmet tokeni olarak kullanılırken, şimdi artan sayıda e-ticaret platformunda kullanım bulan 850 milyar dolarlık bir varlık haline geldi.

Kripto topluluğu, bu planların gerçekleşmesini sağlayabilecek çeşitli tekliflerle Busta Rhymes'a yanıt verdi.

Kurumsal ilgi BTC'yi sırtladı

kriptoparahaber.com'un haberine göre, Bitcoin'in teknolojik yetenekleri gün geçtikçe büyüyor. Dijital para birimi kendi Blockchain'i ile çalışıyor ve üçüncü bir tarafa ihtiyaç duymadan bir taraftan diğerine değer transferini kolaylaştırıyor. Bitcoin'in mevcut finans endüstrisini dönüştürmeye yönelik devrim niteliğindeki yaklaşımı, özellikle merkezsiz finans (DeFi) gibi bir dizi yeni Blockchain destekli yeniliği de teşvik etti.

Bitcoin'in potansiyelini fark eden elektrikli otomobil üreticisi Tesla Inc, ödeme firması Square Inc ve iyazılım firması MicroStrategy Incorporated'ın BTC satın alması son yılların en önemli olaylarıydı. Böylece kurumsal yatırımcılardan, eskisinden daha entegre bir benimseme oranı görmeye başladık. Bu şirketlerin temel amacı bilançolarını desteklemekti.

Bu hamle benimsenmeyi artırabilir

Bu eğilimler büyük ölçüde dijital para birimine eğilen bir dizi bireysel yatırımcı tarafından tamamlanırken, daha fazla ana akım işletmenin, işlemlerde kabulü için erişim oluşturarak kripto paranın büyümesini desteklemesi için çağrılar var. Busta Rhymes tarafından yapılan hamle eğer başarılı olursa BTC'nin bana akım benimseme yolculuğuna daha fazla yardımcı olacaktır.

Blockchain, Bitcoin ve non-fungible tokenleri (NFT'ler) benimseyen diğer büyük sanatçılar arasında Paris Hilton, 50 Cent ve Snoop Dogg yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.