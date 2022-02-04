Dünyaca ünlü çikolata markası şaşkın! Cam parçaları tespit edildi! Piyasadan toplatıldı

Dünyaca ünlü çikolata markası olan Nestle son günlerde skandallarla sarsıldı. Markanın Güney Afrika'da piyasaya sürdüğü Kitkat çikolatalarda cam parçaları tespit edildi.

Nestle Güney Afrika'dan yapılan açıklamada, kalite ve güvenlik kontrolü sırasında bazı KitKat çikolatalarında küçük cam parçalarının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Firmadan yapılan açıklamada, önlem olarak içinde cam tespit edilen serilerin piyasadan çekildiği belirtildi.

Bugüne kadar herhangi bir yaralanma veya şikayetle karşılaşılmadığı kaydedilen açıklamada, seri numaraları paylaşılan ürünleri satın alan müşterilerin, bu ürünleri iade etmesi tavsiye edildi. .