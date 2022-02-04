DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Birevim mobil uygulamasını yeniledi
TPAO, Türkali-1 tespit kuyusunda tüm testleri tamamladı
Fas'ta 32 metre derinliğe düşen çocuk için nefes kesen mücadele
Denizli Çevre Yolu Projesi'nin ikinci etabı bu yıl tamamlanacak
Murat Soner’den ilk yerli araba yarışı filmi ‘Anka’ eleştirisi
TÜİK enflasyon sepetindeki ürünleri ve ağırlıklarını güncelledi
Madencilik sektöründen 7 milyar dolar ihracat hedefi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 59 YEKA belirledi
Bakan Nebati: Enflasyonun nisana kadar yüzde 50'nin altında zirve yapmasını bekliyoruz
Dünyaca ünlü çikolata markası şaşkın! Cam parçaları tespit edildi! Piyasadan toplatıldı
Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci kapsamında ilk doğrudan uçuş gerçekleşti
Lise ve üniversite mezunu gençler altı aylık kursla iş sahibi olacaklar
Oğuz Bağator: Kimdir aslen nerelidir?
Ukrayna’daki hava medyada anlatıldığı gibi değil
TEDMEM'in 2021 Eğitim Değerlendirme Raporu'ndan: 676 bin çocuk eğitim sistemi dışında kaldı

TIMETURK / EKONOMİ / Dünyaca ünlü çikolata markası şaşkın! Cam parçaları tespit edildi! Piyasadan toplatıldı

Dünyaca ünlü çikolata markası şaşkın! Cam parçaları tespit edildi! Piyasadan toplatıldı

Dünyaca ünlü çikolata markası olan Nestle son günlerde skandallarla sarsıldı. Markanın Güney Afrika'da piyasaya sürdüğü Kitkat çikolatalarda cam parçaları tespit edildi.

41 Dakika Önce
2022-02-04 20:49:31
Dünyaca ünlü çikolata markası şaşkın! Cam parçaları tespit edildi! Piyasadan toplatıldı

Nestle Güney Afrika'dan yapılan açıklamada, kalite ve güvenlik kontrolü sırasında bazı KitKat çikolatalarında küçük cam parçalarının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Firmadan yapılan açıklamada, önlem olarak içinde cam tespit edilen serilerin piyasadan çekildiği belirtildi.

Bugüne kadar herhangi bir yaralanma veya şikayetle karşılaşılmadığı kaydedilen açıklamada, seri numaraları paylaşılan ürünleri satın alan müşterilerin, bu ürünleri iade etmesi tavsiye edildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş