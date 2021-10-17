DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Muhammed suresi nedir (Diyanet)? Muhammed suresinin Türkçe okunuşu
İyi bir krep nasıl yapılır? Muzlu rulo krep nasıl yapılır?
Tescilli yer fıstığı 'Ayşehanım' alternatif ürün olacak
İzmir'de 'Büyük Uyanış' mitingi düzenlendi
Bakan Soylu: Tunceli'nin dağlarında 21 terörist kaldı, 4'ünün yürüyecek hali yok
ABD’den ‘İsrail’ açıklaması: Hayal kırıklığına uğradık
Katar: Yeni doğal gaz üretim hatları inşası başladı
Emeklilerden aylık bağlama oranında artış talebi
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Sünni danışman görevlendirdi
Karikatürist ve yazar Yalçın Turgut Balaban vefat etti
Yemen hükümeti, ülkede finansal işlemleri durdurdu
TURYAP icra yoluyla el değiştirdi
Emlak Konut'un satışı 9 ayda 10 milyar TL'ye dayandı
OYAK'ın yeni projesine yatırımcı akını
TOKİ'nin 'Yüzde 22 İndirim' kampanyasında son günler

TIMETURK / EKONOMİ / 'Dünya Kadar Sade' ikinci sezonuyla devam ediyor

'Dünya Kadar Sade' ikinci sezonuyla devam ediyor

Yapı Kredi World’ün Instagram ve YouTube hesabından izleyicilerle buluşan Dünya Kadar Sade, izleyicileri sadeleşme arayışındaki Belçim Bilgin'in yolculuğuna davet ediyor.

8 Saat Önce
2021-10-17 21:27:24
'Dünya Kadar Sade' ikinci sezonuyla devam ediyor

Yapı Kredi World'ün aşırı tüketim olgusuna dikkat çekerek 'sadeleşmek' kavramı üzerinden farkındalık yaratma hedefiyle hayata geçirdiği 'Dünya Kadar Sade' serisinin ikinci sezonu başladı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Belçim Bilgin'in moderatörlüğünde gerçekleşen 'Dünya Kadar Sade', birinci sezonun ardından ikinci sezonuna da yeni konu ve konuklar ile devam ediyor.

'Dünya Kadar Sade'nin yeni sezonunda duygu, enerji, dikkat, tercih, ekran, disiplin ve sürdürülebilir alışkanlıklar masaya yatırılarak farkındalık oluşturmak ve kişilerin kendileri dahil hayatlarının tüm alanlarını sadeleştirmeleri hedefleniyor. Yapı Kredi World'ün Instagram ve YouTube hesabından izleyicilerle buluşan Dünya Kadar Sade, izleyicileri sadeleşme arayışındaki Belçim Bilgin'in yolculuğuna davet ediyor. İlk sezonda ev, zaman, alışveriş, sofra ve zihinleri; 2. sezonda duygu, enerji, dikkat, tercihler, disiplin ve dünyayı sadeleştirmenin yollarını keşfetmeyi hedefliyor. Sosyal medya ve Gain'deki belgesel serisi, uzman konukların ve sadeleşme arayışındaki isimlerin hikayelerine ortak olmaya yeni bölümleri ile devam ediyor.

Sektörün aksine, kredi kartı markası olarak 'harcama alışkanlıklarını sadeleştirme' önermesinden yola çıkan Dünya Kadar Sade, sadeleşme yaklaşımını hayatın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genişleterek seriye devam ediyor.

'Dünya Kadar Sade' serisinin birinci sezon ve güncel bölümleri, Yapı Kredi World'ün dijital platformlarından (Instagram @YapiKrediWorld, Youtube @YapıKredi) takip edilebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş