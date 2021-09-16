Dünya Ekonomik Forumu Davos’a dönmeyi planlıyor

Dünya Ekonomik Forumu'nun gelecek yıl yeniden Davos'ta düzenlenmesi planlanıyor.

Küresel ekonomi ve siyaset kamuoyunun en önemli zirvelerinden biri olan Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'de Davos'a dönmeye hazırlanıyor.

Singapur'da 17-20 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Özel Toplantısı Covid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle iptal edilmişti.

WEF'den yapılan açıklamada, 17-20 Ağustos'ta Singapur'da gerçekleştirilmesi planlanan WEF 2021 Yıllık Özel Toplantısı'nın, aşılamadaki farklı hızlar, Kovid-19'daki yeni varyantlar ve seyahat etmedeki belirsizliklerin küresel bir toplantıyı imkânsız hale getirmesi nedeniyle iptal edildiği belirtilmişti.

Gelecek yıllık toplantının 2022'nin ilk yarısında yapılacağı belirtilen açıklamada, toplantının nihai yeri ile ilgili açıklama yapılmamıştı.

Her yıl 3 bin özel katılımcı katılıyor

WEF 2021 Yıllık Özel Toplantısı'nın önce 25-28 Mayıs'ta Singapur'da planladığı açıklanmış, daha sonra salgının gidişatının toplantının zamanlamasında değişiklik yapılmasını zorunlu hale getirdiği belirtilerek, tarih 17-20 Ağustos'a alınmıştı.

Davos Zirvesi'ne her yıl 120'ye yakın ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.