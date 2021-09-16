DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Genç girişimci devlet desteğiyle kaliteli süt üretiyor
Somali'de Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'nin yetkilerini askıya aldı
Temiz enerji yatırımları 66 milyar dolara ulaştı
Dikkat! Her an müzik çıkabilir
İmamoğlu'ndan öğrenci yurtları hamlesi: 2022 Eylül'üne kadar hedef 5000 yatak
Maske takılmaması ve umursamaz davranışlar yaşama adaptasyonu zorlaştırıyor!
‘İktidar değişikliğinde sosyal yardımlar azalmaz’
Daikin Uzmanlarına Kulak Verin Evinizi Isıtırken Cebiniz Yanmasın
Borsa günü düşüşle tamamladı
Avrupa Parlamentosu'ndan flaş ‘Taliban' kararı
Fransa: 'Sırtımızdan vurulduk'
Zeynal Mammadli : 'Dünyanın her ülkesinde muzaffer bir halk olarak oturuyoruz'
Çin, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın imzaladığı güvenlik ortaklığı anlaşmasını kınadı
Yurt dışında yerleşikler 52,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı
Gaziantepli üreticilerin 'kırmızı kabuklu' fıstık mesaisi sürüyor

TIMETURK / EKONOMİ / Dünya Ekonomik Forumu Davos’a dönmeyi planlıyor

Dünya Ekonomik Forumu Davos’a dönmeyi planlıyor

Dünya Ekonomik Forumu'nun gelecek yıl yeniden Davos'ta düzenlenmesi planlanıyor.

2 Saat Önce
2021-09-16 17:49:06
Dünya Ekonomik Forumu Davos’a dönmeyi planlıyor

Küresel ekonomi ve siyaset kamuoyunun en önemli zirvelerinden biri olan Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'de Davos'a dönmeye hazırlanıyor.

Singapur'da 17-20 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Özel Toplantısı Covid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle iptal edilmişti.

WEF'den yapılan açıklamada, 17-20 Ağustos'ta Singapur'da gerçekleştirilmesi planlanan WEF 2021 Yıllık Özel Toplantısı'nın, aşılamadaki farklı hızlar, Kovid-19'daki yeni varyantlar ve seyahat etmedeki belirsizliklerin küresel bir toplantıyı imkânsız hale getirmesi nedeniyle iptal edildiği belirtilmişti.

Gelecek yıllık toplantının 2022'nin ilk yarısında yapılacağı belirtilen açıklamada, toplantının nihai yeri ile ilgili açıklama yapılmamıştı.

Her yıl 3 bin özel katılımcı katılıyor

WEF 2021 Yıllık Özel Toplantısı'nın önce 25-28 Mayıs'ta Singapur'da planladığı açıklanmış, daha sonra salgının gidişatının toplantının zamanlamasında değişiklik yapılmasını zorunlu hale getirdiği belirtilerek, tarih 17-20 Ağustos'a alınmıştı.

Davos Zirvesi'ne her yıl 120'ye yakın ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş