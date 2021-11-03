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TIMETURK / EKONOMİ / Dünya'da ve Türkiye’de geçen hafta en çok aranan kripto para

Dünya'da ve Türkiye’de geçen hafta en çok aranan kripto para

Geçen hafta Shiba Token olarak da bilinen Shiba Inu, Türkiye’nin yanı sıra global düzeyde de en çok aratılan kripto para oldu.

2 Saat Önce
2021-11-03 11:52:23
Dünya'da ve Türkiye’de geçen hafta en çok aranan kripto para

Kripto paralara olan ilgi her geçen gün artıyor.

Kripto para veri platformu CoinGecko tarafından Koin Bülteni ile paylaşılan listeye göre geçen hafta SHIB, Türkiye'nin yanı sıra global düzeyde de en çok aratılan kripto para oldu.

Geçen hafta piyasa değeri bakımından ilk 10'a giren Shiba Inu (SHIB), Türkiye'de en çok aranan altcoin oldu.

Türkiye'de en çok aranan 10 altcoin

▪ Shiba Inu (SHIB)
▪ Keep Network (KEEP)
▪ KCCPad (KCCPAD)
▪ GameZone (GZONE)
▪ Baby Doge Coin (BABYDOGE)
▪ Radio Caca (RACA)
▪ Ariva (ARV)
▪ Star Atlas (ATLAS)
▪ BSCPAD (BSCPAD)
▪ CateCoin (CATE)

Dünya genelinde en çok aranan 30 altcoin

▪ Shiba Inu (SHIB)
▪ Fantom (FTM)
▪ PolkaBridge (PBR)
▪ YooShi (YOOSHI)
▪ Samoyedcoin (SAMO)

▪ GameZone (GZONE)
▪ Moonriver (MOVR)
▪ VelasPad (VLXPAD)
▪ Binance Coin (BNB)
▪ Wonderland (TIME)

▪ Wall Street Games (WSG)
▪ Kadena (KDA)
▪ Harmony (ONE)
▪ Olympus (OHM)
▪ SafeMoon (SAFEMOON)

▪ Klima DAO (KLIMA)
▪ CumRocket (CUMMIES)
▪ Kuma Inu (KUMA)
▪ Spell Token (SPELL)
▪ Verasity (VRA)

▪ JOE (JOE)
▪ Polygon (MATIC)
▪ Solana (SOL)
▪ Smooth Love Potion (SLP)
▪ Dogecoin (DOGE)

▪ Near (NEAR)
▪ Avalanche (AVAX)
▪ Terra (LUNA)
▪ Ethereum (ETH)
▪ Shopping.io (SPI)

Kaynak: koinbulteni

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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