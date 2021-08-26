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TIMETURK / EKONOMİ / Dünya Bankası'ndan Lübnan'a 25 milyon dolarlık destek

Dünya Bankası'ndan Lübnan'a 25 milyon dolarlık destek

Dünya Bankasının, ilaç sektöründe büyük bir krizin yaşandığı Lübnan'a sağlık alanında kullanılmak üzere 25 milyon dolar tahsis edeceği belirtildi.

3 Saat Önce
2021-08-26 06:25:43
Dünya Bankası'ndan Lübnan'a 25 milyon dolarlık destek

Dünya Bankasının, ilaç sektöründe büyük bir krizin yaşandığı Lübnan'a sağlık alanında kullanılmak üzere 25 milyon dolar tahsis edeceği belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hasan, Hizbullah ile Emel Hareketi'nin başkent Beyrut'ta düzenlediği ve pek çok bölgeden belediye başkanlarının katıldığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Hasan, "Dünya Bankası ile uluslararası kurumların güvenini kazandık. Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların satın alınması ve herkesin bu ilaçlara ulaşabilmesi için 25 milyon dolar tahsis edilecek." dedi.

Sağlık Bakanı, söz konusu meblağın 3 devlet hastanesinin teçhizatını kapsadığını da söyledi.

Bakan Hasan, ihtiyaç duydukları ilaçları sübvansiyonlu olarak alabilmeleri için vatandaşlara 6 milyon "ilaç kartı" sunmak üzere bir ilaç şirketiyle anlaşma yaptıklarını dile getirdi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hasan, 23 Ağustos'ta ülkenin orta kesimi ile güneyindeki depolarda saklanan tonlarca ilaca el konulduğunu duyurmuştu.

Lübnan'da 2019 sonlarından bu yana yaşanan ekonomik kriz ve döviz likidite sorunu nedeniyle uzun süredir akaryakıt ve ilaç gibi temel maddelerin ithalatında sıkıntı yaşanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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