Dünya Altın Konseyi'nden kritik ''altın'' açıklaması

Dünya Altın Konseyi, altına dair 2022 öngörülerini paylaştı. Konsey, altına olan talebin artacağını ancak Fed'in faizleri beklenenden hızlı artırmasının altın fiyatlarını baskılayacağını belirtti.

Dünya Altın Konseyi, salgın kaynaklı para politikaları, tedarik zinciri sorunları ve sıkı istihdam piyasasının yarattığı zincirleme etkilerden dolayı enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

Yüksek enflasyonla beraber hisse piyasalarındaki aşırı değerlemeler, yeni koronavirüs varyantları ve geçtiğimiz dönemde daha az likit varlıklara olan talepteki artışın piyasalarda düşüşe neden olabileceğini belirten konsey, bunun da portföylerde hedge olarak tercih edilen altına olan talebi artıracağını düşündüğünü belirtti.

Altın fiyatlarının tüketicilerin ve merkez bankalarının talebinden de destek bulabileceğini ifade eden Dünya Altın Konseyi, bu iki etkenin de uzun dönemde altın fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini vurguladı.

Faizlerin beklenenden hızlı yükselmesinin ise altın fiyatlarını baskılayacağını belirten kuruluş, nominal ve reel faizlerin tarihsel olarak çok düşük kalmaya devam edeceğini ve bunun da portföylerdeki dağılımın yapısını etkileyerek altın gibi daha likit varlıklara olan talebi artırabileceğini söyledi.

ALTIN ASYA'YA AKTI

Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre, Kuzey Amerika'daki Borsa yatırım fonlarından altın çıkışı 10.9 milyar dolara ulaşırken Asya'daki fonlara 1.5 milyar dolarlık altın girişi oldu.

Böylece Asya'daki borsa yatırım fonlarının yönettiği altın miktarı yüzde 20 artarken Kuzey Amerika'daki fonlardaki altın miktarı yüzde 8,9 azaldı.

Avrupa'daki borsa yatırım fonlarına altın giriş çıkışları 2021'de yatay bir seyir izledi. Küresel bazda tüm borsa yatırım fonlarına 2021'de 38,9 milyar dolarlık altın girişi olurken 48 milyar dolarlık altın çıkışı oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.