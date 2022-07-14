Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşlarına ne kadar zam geldi?

Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? Enflasyon farkının maaşlara yansımasının ardından en merak edilen konular arasında dul ve yetim maaşları yer aldı. Peki dul ve yetim maaşlarına ne kadar zam geldi? Zamlı dul ve yetim maaşları bu ay yatacak mı? İşte merak edilen dul ve yetim aylığı güncel haberleri...

Enflasyon farkının maaşlara yansımasının ardından en merak edilen konular arasında dul ve yetim maaşları yer aldı. Peki dul ve yetim maaşlarına ne kadar zam geldi? Zamlı dul ve yetim maaşları bu ay yatacak mı? İşte merak edilen dul ve yetim aylığı güncel haberleri...

Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu?

Dul ve yetim aylığına temmuz ve ocak aylarında olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor. Henüz dul ve yetim maaşları için ne kadar zam uygulandığı belirtilmedi. Maaşların yatırılmasının ardından detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Dul ve yetim maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Dul ve yetim maaşına internetten online olarak başvuru yapmak mümkün. E-devlet üzerinden dul ve yetim aylığı başvurusu yapılabilir.

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