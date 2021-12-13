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Düğünlerde takmak için 0.25 ve 0.5 gramlık altınlar satışa çıktı
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TIMETURK / EKONOMİ / Düğünlerde takmak için 0.25 ve 0.5 gramlık altınlar satışa çıktı

Düğünlerde takmak için 0.25 ve 0.5 gramlık altınlar satışa çıktı

Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından düğünlerde takı takmak isteyenler 0.25 ile 0.50 grama yöneldi.

11 Dakika Önce
2021-12-13 12:35:50
Düğünlerde takmak için 0.25 ve 0.5 gramlık altınlar satışa çıktı

Çeyrek altının satış fiyatının 1300 lirayı da geçmesinin ardından düğünlerde takı takmak isteyenler 0.25 ile 0.50 grama yöneldi.

Son zamanlarda satıştan çok alım yaptıklarını ve düğünler için çeyrek veya gram altın satışlarının düştüğünü vurgulayan kuyumcu Mehmet Mamik, "Altın şu an yükselişte ve yükselmeye de devam ediyor. Biz de pandemiden etkilenen esnaflardan bir tanesiyiz. Eskiden düğünlerde çeyrek takan vatandaşlarımız 0.25 gram altın ya da 0.50 gram altın takıyor. Vatandaşlar daha çok bozdurma yönünde ilerliyor. Satıştan çok alım yapıyoruz" dedi.

Kocaeli kent merkezinde bulunan kuyumcularda gram altın 822 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın ise bin 330 TL satış, bin 229 TL alış fiyatıyla olarak işlem görüyor. Cumhuriyet altını ile 5 bin 202 TL alış, 5 bin 305 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Çeyrek gram altının fiyatı 200, yarım gram altının fiyatı ise 400 TL'den alıcı buluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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