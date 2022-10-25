DSİ personel alımı başvuruları ne zaman? DSİ personel alımı başvuru şartları ve kontenjan listesi | DSİ personel alımı başladı mı?

DSİ personel alımı başvuruları ne zaman? Devlet Su İşleri Genel müdürlüğü 17 farklı kadrodan işçi alımı yapacağını duyurdu. Duyurunun ardından başvuru şartları başvuru tarihi ve kontenjan merak konusu haline geldi. Peki DSİ kaç personel alımı yapacak? DSİ personel alımı başladı mı? DSİ personel alımı başvuru şartları ve kontenjan listesi

DSİ personel alımı başvuruları ne zaman? Devlet Su İşleri Genel müdürlüğü 17 farklı kadrodan işçi alımı yapacağını duyurdu. Duyurunun ardından başvuru şartları başvuru tarihi ve kontenjan merak konusu haline geldi. Peki DSİ kaç personel alımı yapacak? DSİ personel alımı başladı mı? DSİ personel alımı başvuru şartları ve kontenjan listesi

DSİ personel alımı başvuruları ne zaman?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) KPSS şartı olmadan 157 işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru işlemleri 24-28 Ekim tarihleri arasında İŞKUR'dan gerçekleştirilecek.

DSİ personel alımı başladı mı?

DSİ başvuruları başladı. 17 farklı kadrodan yapılacak işçi alımı başvuruları 28 Ekim Cuma günü son bulacak.

DSİ genel başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, En az İlkokul mezunu olmak, İlan tarihi olan 24/10/2022 tarihi itibariyle en fazla 35 yaşında olmak. (24/10/1987 tarihinden sonra doğmuş olmak), Askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak, Alım yapılacak meslekte ilgili sertifikaya ve bilgiye sahip olmak.