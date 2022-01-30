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TIMETURK / EKONOMİ / DSİ, 568 bin 820 dekar araziyi suya kavuşturdu

DSİ, 568 bin 820 dekar araziyi suya kavuşturdu

Devlet Su İşleri tarafından Erzurum ve Ağrı'da inşa edilen 23 sulama tesisiyle 568 bin 820 dekar zirai arazi sulamaya açıldı.

1 Saat Önce
2022-01-30 20:54:48
DSİ, 568 bin 820 dekar araziyi suya kavuşturdu

Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki nedeniyle Erzurum ve Ağrı'da son 19 yılda su yapıları inşa edilerek milletin hizmetine sunuldu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Erzurum'daki toprakları suyla buluşturmak için yatırımların devam ettiğini belirtti.

Son 19 yılda Erzurum'da inşa edilen 22 sulama tesisiyle 386 bin 820 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Erzurum toprakları daha bereketli hale geldi ve çiftçilere yıllık 580 milyon 230 bin lira ilave zirai gelir artışı sağlandı.

Kentte 22 sulama tesisinin inşaatı devam ediyor. Bu tesislerin bitimiyle 453 bin 960 dekar arazi daha sulanabilecek.

Ağrı'da da çalışmalar sürüyor

Son 19 yılda Ağrı'da inşa edilen 1 sulama tesisiyle 182 bin dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Ağrı'da da topraklar bereketli hale getirilerek, çiftçilere yıllık 273 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağlandı.

İnşaatı devam eden 4 sulama tesisinin tamamlanmasıyla da 81 bin 550 dekar arazi sulanacak.

Zirai üretimde ülkenin söz sahibi illerinden biri olacak kentte, 3 göletin yapımı devam ediyor. .

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