DSİ 2023'e kadar 150 yer altı barajı inşa edecek

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 'Arazi toplulaştırma ve tarla içi hizmetlerinde 2023 hedefimiz, 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıdır.' dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, yatırımları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, 2023 sonuna kadar 150 yer altı barajı inşa etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, 100 yıllık hayalleri gerçeğe dönüştürdüklerini, devasa projeleri tamamlayarak hizmete sunduklarını ifade etti.

Bu kapsamda Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde toplam 6 ünitenin geçen ay devreye alındığını anımsatan Yıldız, böylece 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak kadar 1200 megavat kurulu güce sahip projeyle yıllık 4 milyar kilovatsaat hidroelektrik enerjisi üretileceğini ve ekonomiye yıllık 3 milyar lira katkı sağlanacağını kaydetti.

Yıldız, ekonomiye yıllık 1,8 milyar lira katkı sağlayacak Yusufeli Barajı'nı da bitirme aşmasına getirdiklerine işaret ederek, Dicle Nehri üzerindeki en büyük sulama maksatlı barajlardan biri niteliğindeki Silvan Barajı'nın ön yüz beton öncesi gövde dolgusunun da tamamlandığını aktardı.

DSİ Genel Müdürlüğünün yatırımlarına aralıksız devam ettiğini vurgulayan Yıldız, "DSİ, suların yer altında depolanması prensibine dayanan yer altı barajları inşasına da özel önem vermektedir. Cumhuriyet'imizin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına kadar yer üstü barajlarının yapılamadığı coğrafyalarda 150 adet yer altı barajı inşa etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, Türkiye'nin yıllık toplam kullanılabilir su potansiyelinin 112 milyar metreküp, kişi başına düşen yıllık su miktarının ise 1339 metreküp olduğunu bildirdi.

81 il için "İçme Suyu Eylem Planı" hazır

Kaya Yıldız, Türkiye genelinde bu yıl sonunda 49 milyon kişiye ilave içme suyu sağlanmış olacağını belirtti. 81 il için hazırlanan "İçme Suyu Eylem Planı" ile 2040, 2050 ve 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacının planlandığına dikkati çeken Yıldız, DSİ tarafından 5 bin 771 kilometre içme ve kullanma suyu isale hattının döşendiğinin altını çizdi.

Gerede İçme Suyu Projesi ile Ankara'ya temiz ve sağlıklı su getirdiklerini hatırlatan Yıldız, Gaziantep'in uzun vadeli içme, kullanma ve endüstri suyu teminini sağlamak amacıyla inşa edilen Gaziantep-Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı'nın da hizmete açıldığını vurguladı.

DSİ Genel Müdürü Yıldız, atık su tesislerini yapmanın kurumun sorumluluğunda olduğuna işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda, ilk olarak Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nda yer alan ve nüfusu 10 binden fazla olan 13 yerleşim yerinin ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile 3 yerleşim yerinin atık su kolektör hattının yapımı tamamlanarak işletmeye alınmış ve belediyelerine devredilmiştir. Kurumumuzca yapılan çalışmalarla 21 adet atık su arıtma tesisi tamamlanarak belediyelere devredilmiş ve işletmeye alınmıştır."

Yıldız, Türkiye genelinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin DSİ'nin görev alanına dahil edildiğini anımsatarak, bu çalışmalara büyük önem verildiğini ifade etti.

Türkiye'de 8,42 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları yürütüldüğünü belirten Yıldız, 6,02 milyon hektar alanda da tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini aktardı.

Yıldız, bu yıl 1,26 milyon hektar alanda tescil çalışmalarının tamamlandığına dikkati çekerek, "Arazi toplulaştırma ve tarla içi hizmetlerinde 2023 hedefimiz, 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.