Dövizden kaçan vatandaşlar mevduata yöneldi

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ile birlikte dolar ve euro sert düştü. Türk Lirası’na olan talep büyük artış gördü. Döviz kurlarında düşüşler sonrası dolar 18 liradan 10 liraya, euro da 20 liradan 11 liraya kadar geriledi. Vatandaşlar mevduata yönelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirler ile birlikte dövizden kaçış sürerken vatandaşlar mevduata yönelmeye başladı. Dolar kuru 18 liradan 10 liraya kadar gerileme gösterdi. Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, paraları tasarruf etmek isteyenler mevduat faizini tercih ediyor.

VATANDAŞLAR DÖVİZ BÜROLARINA KOŞTU

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın hem kur farkı, hem stopajdan muafiyet hem de mevduat getirisini duyan vatandaşlar yastık altındaki dövizlerini bozdurmak için döviz büroları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Dolar ve euroda yüzde 40'ı aşan düşüşler yaşandı.

BANKALARIN VERDİĞİ FAİZ ORANLARI

KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ile dolar kurunda oluşan fark vade sonunda mudinin hesabına hem sabit mevduat faizi hem de kur farkı olarak ödeniyor.

MEVDUAT'IN ANLAMI

Mevduat, bankalara ve benzeri kredi kurumlarına istenildiğinde ya da belli bir vade ya da ihbar süresi sonunda çekilmek üzere yatırılan paraya denir. Mevduatın izlendiği hesaplara yerine veya türüne göre, "mevduat hesapları", "alacaklı câri hesaplar", "küçük câri hesaplar" gibi adlar verilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.