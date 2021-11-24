Dövizde rüzgâr tersine döndü

Dün 13.49 lira ile tarihi zirvesine ulaşan dolar saat 14.19 itibarıyla 12.46 liraya geriledi. Euro ise 13.96 lira oldu. Euro dün 15.17 lira ile tarihi zirve rakamına ulaşmıştı. Altın da yüzde 5'ten fazla değer kaybetti.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası hızla yükselişe geçen ve hükümet cephesinden gelen açıklamalarla tarihi zirvesine ulaşan döviz kurlarında ve altında sert düşüşler yaşarıyor.

Dün 13.49 lira ile tarihi zirvesine ulaşan dolar saat 14.19 itibarıyla 12.46 liraya geriledi. Euro ise 13.96 lira oldu. Euro dün 15.17 lira ile tarihi zirve rakamına ulaşmıştı.

Bugün yatırım bankalarından gelen faiz artırımı açıklamaları ve BEA'den yapılan üst düzey ziyaret piyasalardaki iyimser havada etkili oluyor. Borsada ise yüzde 2'ye yaklaşan yükseliş endeksi 1.819 puana taşıdı.

TL'de yaşanan sert değer kayıplarının ardından Türkiye'ye yönelik beklentiler de farklılaşmaya başladı. Geçen günlerde faiz artırım TCMB'den faiz artırım beklentisini ikinci çeyreğe çeken Goldman Sachs, bu kez artırım tutarında revizyona gitti. Goldman Sachs, TCMB'nin politika faizini 2022'nin ikinci çeyreğinde 600 baz puan artırarak yüzde 14'ten yüzde 20'ye çıkarmasını beklediklerini açıkladı.

Credit Suisse ise Türk Lirası'ndaki değer kaybı trendinin tersine çevrilebilmesi için TCMB'nin büyük bir faiz artırımı yapması gerektiğini savundu.

NORMALLEŞME ADIMLARI

Bu arada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) fiili lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara'da olacak. Yakın zamana kadar uluslararası arenada ve birçok bölgesel sorunda birbirlerini "düşmanca" davranmakla suçlayacak kadar ilişkileri bozuk olan Türkiye ve BAE, son aylarda ivme kazanan normalleşme çabalarını somutlaştırdı. Bu çabaların yeni ticari ilişkilerle devam etmesi bekleniyor. Bu gelişmeler piyasalara olumlu yansıyor.

Öte yandan, yarın Şükran günü nedeniyle kapalı olacak ABD piyasalarında hacim düşüşü beklenirken, bugün Fed toplantı tutanakları, revize büyüme verisi, tüketici güveni, kişisel gelir ve harcamalar ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI DA DÜŞÜYOR

Döviz kurlarındaki sert düşüş altın fiyatlarını da aşağı çekti. Altın yüzde 5'ten fazla değer kaybetti. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gramı 678 TL'ye indi. Çeyrek altın 1.110 TL'den, Cumhuriyet altını 4 bin 569 TL'den, 22 ayar bilezik 657 TL'den satılıyor.

Altının ons (31,10 gram) fiyatı 1.800 dolar üzerine hamlesi başarısızlıkla sonuçlandı. Ons 1.785 dolara gerileyen ons için 1.770 dolar eşiği “kritik” diye nitelendiriliyor. Bu eşiğin altına sarkması hâlinde onsun 1.750 dolara kadar inebileceğine işaret ediliyor.

Gümüşün ons fiyatı 23,50 dolara gerilerken, 999 ayar has gümüşün fiyatı ise 8,89 TL'ye geriledi.

Kaynak: borsagundem.com, ajanslar

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