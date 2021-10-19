Döviz mevduatı yüzde 53'e çıktı

Dolar /TL kurundaki hareketlilik mevduatlara da yansıdı. Bankalarda parası olan vatandaş ve şirketlerin büyük bir kısmının birikimlerini döviz hesabı üzerinden değerlendirdikleri gözleniyor.

TİMETÜRK - Ekonomi

Bankalardaki yabancı para mevduatındaki artış hızı vatandaşların da merak konusu oldu. Mevduat toplamı 8 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1.6 milyar dolar artışla 234.2 milyar dolara yükseldi. Uzmanlara göre döviz kurları düşse de yükselse de yabancı para mevduatında çözülme pek yok. TCMB brüt rezervleri ise yine 8 Ekim ile biten haftada 1.7 milyar dolar artışla 123.4 milyar dolara ulaştı.

Piyasa analistleri, bankaların TL cinsinden mevduatı olan tasarruf sahipleri için uyguladığı ortalama yüzde 19'luk faiz oranına rağmen döviz cinsinden mevduatın öncelenmesinin temel nedeninin enflasyona karşı korunma kaynaklı olduğu görüşünü dile getiriyor.

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