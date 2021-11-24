Döviz krizine Vatan Partisi çözümü: Dolar yasaklansın
Doğru Perinçek'in genel başkanlığını yaptığı Vatan Partisi, doların tarihi yükselişinin ardından geçmişteki teklifini tekrarlayarak, 'Hep söyledik yine söylüyoruz: Dolar yasaklansın!' dedi. Vatan Partisi’nin krize dair bu “çözümü” sosyal medyada gündem oldu.
2021-11-24 15:56:46
Türk Lirası'nın döviz kurları karşısındaki değer kaybının ardından genel başkanlığını Doğu Perinçek'in yaptığı Vatan Partisi'nden ilginç bir ‘çözüm önerisi' geldi. Partinin, sosyal medya hesabından bir video paylaşılarak doların yasaklanması istendi.
‘SERBEST PİYASA REJİMİNE SON'
Vatan Partisi'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, “Hep söyledik yine söylüyoruz: Dolar yasaklansın! Türkiye'de Türk Lirası! Serbest piyasa rejimine son! Kontrollü planlı ekonomi! Tek çare Üretim Devrimi!” ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: kronos34.com
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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