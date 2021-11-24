DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Merkez Bankası, 2021-22 Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ni yayımladı
Kışın bu besinleri tüketerek ısınabilirsiniz
Benzin, motorin ve LPG'ye zam
İBB bursu ne kadar? 2021-2022 İBB bursuna zam geldi mi? İBB bursu ne zaman yatar?
Dolardan sonra altın da düşüşe geçti
Cilt lekelerinden kurtulmak için...
Türkiye hamsi ihracatından 2,5 ayda 3,3 milyon dolar kazandı
Mikrodalgaya bunları asla koymayın
İran Avrupa'nın 3 katı doğalgaz tüketiyor
İBB bursu 1 taksit yattı mı? 2021-2022 İBB bursu 1. taksit ne zaman yatar?
Öğretmen maaşları dolar bazında ne kadar değişti? En yüksek maaş hangi ülkede?
TMO’dan un ve hububat fiyatları açıklaması
Döviz krizine Vatan Partisi çözümü: Dolar yasaklansın
BAE prensiyle görüşme başladı; dolar sert düştü!
Milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille-Slazburg maç sonucu

TIMETURK / EKONOMİ / Döviz krizine Vatan Partisi çözümü: Dolar yasaklansın

Döviz krizine Vatan Partisi çözümü: Dolar yasaklansın

Doğru Perinçek'in genel başkanlığını yaptığı Vatan Partisi, doların tarihi yükselişinin ardından geçmişteki teklifini tekrarlayarak, 'Hep söyledik yine söylüyoruz: Dolar yasaklansın!' dedi. Vatan Partisi’nin krize dair bu “çözümü” sosyal medyada gündem oldu.

2 Saat Önce
2021-11-24 15:56:46
Döviz krizine Vatan Partisi çözümü: Dolar yasaklansın

Türk Lirası'nın döviz kurları karşısındaki değer kaybının ardından genel başkanlığını Doğu Perinçek'in yaptığı Vatan Partisi'nden ilginç bir ‘çözüm önerisi' geldi. Partinin, sosyal medya hesabından bir video paylaşılarak doların yasaklanması istendi.

‘SERBEST PİYASA REJİMİNE SON'

Vatan Partisi'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, “Hep söyledik yine söylüyoruz: Dolar yasaklansın! Türkiye'de Türk Lirası! Serbest piyasa rejimine son! Kontrollü planlı ekonomi! Tek çare Üretim Devrimi!” ifadeleri kullanıldı.

Ekran Resmi 2021-11-24 15.57.40

Kaynak: kronos34.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş