Döviz krizine Vatan Partisi çözümü: Dolar yasaklansın

Doğru Perinçek'in genel başkanlığını yaptığı Vatan Partisi, doların tarihi yükselişinin ardından geçmişteki teklifini tekrarlayarak, 'Hep söyledik yine söylüyoruz: Dolar yasaklansın!' dedi. Vatan Partisi’nin krize dair bu “çözümü” sosyal medyada gündem oldu.