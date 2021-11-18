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TIMETURK / EKONOMİ / Döviz bürolarında kimlik tespiti kalktı mı? Kimlik isteme iptal mi edildi?

Döviz bürolarında kimlik tespiti kalktı mı? Kimlik isteme iptal mi edildi?

Döviz bürolarında kimlik tespiti kalktı mı? Kimlik isteme iptal mi edildi? Döviz bürolarına döviz bozduranlardan kimlik tespiti alınması zorunlu hale getirilmişti. Ancak döviz bürosu işletmecileri bu karara tepki göstermiş ve bürolarını geçtiğimiz günlerde protesto amacıyla kapatmıştı. Döviz bürolarında uygulanacak kimlik tespiti zorunluluğu esnetildi. Buna göre kimlik tespiti, 100 dolar ve üstündeki döviz alım satımları için şart olacak.

2 Saat Önce
2021-11-18 08:29:45
Döviz bürolarında kimlik tespiti kalktı mı? Kimlik isteme iptal mi edildi?

Döviz bürolarında kimlik tespiti kalktı mı? Kimlik isteme iptal mi edildi? Döviz bürolarına döviz bozduranlardan kimlik tespiti alınması zorunlu hale getirilmişti. Ancak döviz bürosu işletmecileri bu karara tepki göstermiş ve bürolarını geçtiğimiz günlerde protesto amacıyla kapatmıştı. Döviz bürolarında uygulanacak kimlik tespiti zorunluluğu esnetildi. Buna göre kimlik tespiti, 100 dolar ve üstündeki döviz alım satımları için şart olacak.

Döviz bürlarını ilgilendiren bir önemli karar daha alındı. Döviz bürolarında döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunlu hale gelmişti. Karar dövüz bürosu işletmecilerini memnun etmemişti. Kararın değişmesini talep eden döviz bürosu işletmecleri geçtiğimiz haftalarda bürolarını geçici olarak kapatmıştı.

Döviz bürolarında kimlik tespiti kalktı mı?

Döviz bürolarından yapılan tüm döviz işlemlerine kimlik tespiti şartı 12 Ekim'de getirilmişti. Döviz bürolarında alt ve üst limit olmadan doviz alım satımına yönelik tüm işlemlerde kimlik tespiti şartı esnetildi. Kimlik tespiti, 100 dolar ve üstündeki döviz alım satımları için şart olacak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kepenk indirdiler

Türkiye genelinde birçok döviz bürosu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yetkili müesseselere ilişkin yeni düzenlemesini protesto etmek amacıyla 4 Kasım'da 11.45'te yarım saatliğine kepenk indirdi. Zorunlu sermaye artışı ve her türlü döviz işlemi sırasında kimlik tespiti zorunluluğu gibi hükümler içeren düzenlemeyi protesto etmek için Türkiye'nin çeşitli illerinde biraraya gelen döviz bürosu temsilcileri ortak basın açıklaması da yaptı.

Döviz bürosu nedir?

Döviz bürosu para değiştirme işlemlerinin yapıldığı iş yeridir. Türkiye'de binlerce döviz bürosu bulunmaktadır. Döviz bürolarında döviz alınır ve döviz satılır. İşletmeci alım ve satım arasındaki fark ile para kazanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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