Dondurulmuş meyve ihracatın neresinde?

Yılın ilk yarısında yüzde 37 artışla 22 milyon dolara ulaşan dondurulmuş çilek ihracatımızda Kanada ilk sırada. En fazla ihraç ettiğimiz bir diğer ürün ise 18 milyon dolarla dondurulmuş patatesler...

Meyve sebze mamulleri sektörü Ocak-Haziran döneminde Türkiye geneli dondurulmuş meyve sebzede yüzde 32 artışla 118 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Geçen sene 203 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan sektör, sene sonunda 250 milyon doları Türkiye'ye kazandırmayı hedefliyor.

Kanada'ya çilek ihraç ediliyor

2021 yılının ilk yarısında Türkiye geneli yaş meyve sebze mamul ihracatının yüzde 20 ilerleme kaydederek 935 milyon dolara ulaştığını söyleyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak sözlerine şöyle devam etti:

“2021'in ilk altı ayında geçen sene 89 milyon dolar olan dondurulmuş meyve sebze ihracatımızı yüzde 32 ivmeyle 118 milyon dolara taşıdık. Dondurulmuş ürün ihracatımızın 70 milyon dolarlık kısmını sebzeler, 48 milyon dolarlık kısmını ise meyve grubu oluşturuyor.

Yılın ilk yarısında yüzde 37 artışla 22 milyon dolara ulaşan dondurulmuş çilek ihracatımızda Kanada ilk sırada. En fazla ihraç ettiğimiz bir diğer ürünümüz ise 18 milyon dolarla dondurulmuş patatesler. Çin 5 milyon dolarla dondurulmuş patates ihracatında lider pazarımız. Ocak-Haziran döneminde yüzde 7 artışla 16 milyon dolar ihracat yaptığımız dondurulmuş domateste ise Japonya öne çıkıyor. İlk yarıda 10 milyon dolarlık dışsatım gerçekleştirdiğimiz dondurulmuş kirazı ise en fazla ABD'ye gönderdik.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Avrupa piyasasında hedef yükseltildi



Uçak, 121 ülkeye yapılan dondurulmuş sebze meyve ihracatında Amerika ülkeleri ve Avrupa ülkelerinin ağırlıklı olduğuna dikkat çekerek ilk beş ülkenin ihracatın yüzde 50'ye yakınını oluşturduğunu söyledi.“İhracatımızda ilk sıradaki ülkeler arasında; 20 milyon dolarla ABD, 15 milyon dolarla Almanya, 8 milyon dolarla Birleşik Krallık, 7 milyon dolarla Brezilya, 6 milyon dolarla Kanada, 5 milyon dolarla İtalya, Fransa, Irak, Çin, 4 milyon dolarla Hollanda ve Japonya yer alıyor. Dondurulmuş ürünler dünyada piyasası, talebi artan, katma değerli ürünlerimiz.

Katma değeri zaten yüksek olan frenk üzümü, yaban mersini gibi tropikal meyveler de dahil olmak üzere çok geniş bir ürün gamımız var. Dondurulmuş meyve sebze üretiminde artık dondurularak kurutulan freeze dried gibi yüksek teknolojili farklı işleme teknikleri de kullanılıyor. Hem ürünler besin değerlerini, aromasını, şeklini koruyor hem de küf ve aflatoksin açısından çok daha güvenilir. Dolayısıyla kg başına ihracat birim fiyatı da yüksek seviyelerde. Dondurulmuş gıdaların gün geçtikçe hem katma değeri hem de talebi katlanarak yükseliyor. 2020'de 203 milyon dolar dondurulmuş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdik. 2021'de bu rakamı 250 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz.”

Dondurulmuşş sebze ve meyvelerin gerek saklanma koşulları gerekse ne derece sağlıklı olduğuna yönelik değerlendirmeler de bulunuyor....

Ne derece sağlıklı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), günlük 5 porsiyon kadar sebze ve meyve tüketilmesini önermektedir. Ancak taze sebze ve meyveye ulaşmak her zaman mümkün olmayabilir. Birçok insan dondurulmuş ürünlerin taze ürünlerle aynı besin değerine sahip olmadığını düşünmektedir ancak hepsi sağlığı iyileştirebilen vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla dolu.

7 güne kadar evde bekleme süresi var

Çoğu meyve ve sebze olgunlaşmadan hasat edilir. Nakliye sırasında olgunlaşmaları için zaman bırakılır. Süpermarkete ulaştıklarında sebze ve meyveler reyonda 1-3 gün geçirebilir. Daha sonra yenilmeden önce 7 güne kadar evlerde bekleme süresi vardır. Bu durum olgunlaşmadan toplanan taze sebze ve meyvelerin bir dizi vitamin, mineral ve antioksidan geliştirmeleri için daha az zamana sahip olması anlamına gelmekte.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.