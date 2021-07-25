Donald Trump fanlarının kripto parası MagaCoin Hack’lendi

MagaCoin adındaki yeni biri kripto para Amerika'nın eski başkanı Donald Trump’ı tekrardan oval ofise oturtmayı amaçlıyor.

Şu anda Florida'da yaşayan eski Cumhuriyetçi başkanı tekrardan oval ofise göndermek amacıyla, üzerinde “MAGA” yazılı şapkalar giyen Amerikalı topluluğun kullandığı yeni kripto para MagaCoin bir veri sızıntısı nedeniyle kötü bir başlanguç yapmak zorunda kaldı. Veri hırsızlığı sonucunda yaklaşık olarak 1000 civarındaki MagaCoin kullanıcısının kişisel bilgileri ifşa oldu.

Saldırıyı gerçekleştiren hacker, elde ettiği verileri birkaç gün önce Guardian gazetesine gönderdi ve gazete de MagaCoin'in internet sitesinin güvenlik konusunda ne kadar zayıf kaldığını haber yaptı. MagaCoin geçtiğimiz hafta piyasaya sürülmüştü. MAGA, “make America great again” yani “Amerika'yı yeniden harika yap” anlamına geliyor. Bu slogan eski ABD başkanı Donald Trump'ın 2016-2020 yılları arasındaki kampanyasının mottosunu oluşturmuştu.

Trump Taraftarları için Bir Kripto Para: MagaCoin

Limenya'nın haberine göre MagaCoin yöneticilerinin kendi ifadesine göre Trump hayranları MagaCoin'i “idollerinin” katıldığı son seçimi kaybetmesinin ardından hayata geçirdi. Bu kripto para sayesinde MAGA düşüncesini daha ileriye taşımak isteyen projeler ve kişiler desteklenecek.

Bu bağlamda proje yöneticileri, aslında Trump'ın seçimi kazandığını iddia ederek, kendilerine göre 3 Kasım 2020 tarihinde haklarının yendiğini düşündükleri 75 milyon seçmeni temsilen 75 milyon adet MagaCoin'i piyasaya ürdüler.

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Sızdırılan veriler incelendiğinde MagaCoin kullanıcıları arasında ABD'li muhafazakar medya kişilikleri ve çok sayıda Cumhuriyetçi parti temsilcilerinin de bulunduğu görülüyor. Colorado'lu sağ siyasetçi Reilly O'Neal, Guardian'a göre yeni kripto paranın arkasındaki isim olabilir.

Donald Trump'ın MagaCoin hakkında ne düşündüğü ise henüz bilinmiyor. Trump, ABD başkanlığı zamanında tam bir Bitcoin karşıtı imaj yaratmıştı.

Son günlerde kripto paralar hacker'ların hedefi olmayı sürdürüyor. Aslında bakılırsa SEC'in bir kripto para ETF'sini onaylamamasının arkasındaki nedenlerden biri de bu tür saldırılar olabilir. Son olarak bir DeFi tokeni olan THORChain hacker saldırısına maruz kalmış ve çok sayıda kullanıcı mağdur olmuştu. İlk saldırının ardından tekrardan başka bir hacker yine bir güvenlik açığından faydalanmış ve yaklaşık olarak 8 milyon doları çalmıştı. Bu gelişmelerin ardından THORChain'in kendi tokeni olan RUNE fiyatı sert düşüşler sergilemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.