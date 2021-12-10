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TIMETURK / EKONOMİ / Doların ateşi düşürülemiyor

Doların ateşi düşürülemiyor

Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından 13,75 liraya gerileyen dolar, şu sıralarda (saat 15:57) 13,907 liradan işlem görüyor.

2 Saat Önce
2021-12-10 15:51:30
Doların ateşi düşürülemiyor

Merkez Bankası'nın müdahalesine rağmen doların ateşi düşürülemiyor.

Dolar/TL kurunun bugün 13,95'i görmesinin ardından bankadan doğrudan satım yönünde müdahale geldi.

Müdahalenin ardından 13,75'e gerileyen dolar şu sıralarda (saat 15:57) 13,907 civarında seyrediyor.

Ekran Resmi 2021-12-10 15.58.23

Euro ise 15,682 ise seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Ekran Resmi 2021-12-10 15.58.33

Dolar/TL sürdürdüğü tarihi zirvelerin hemen altındaki seyrine haftanın son işlem gününde de devam ediyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon ile İngiltere'de sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Geçen hafta döviz piyasasına müdahale eden Merkez Bankası'nın bu müdahaleleri sürdürüp sürdürmeyeceği yakından izleniyor.

TL'nin geçen hafta illikit piyasada 14 seviyesini görmesinin ardından Merkez Bankası iki defa dolar satarak piyasaya müdahale etti. Merkez Bankası'nın iki müdahalesi de kurun 13,8 seviyesinin üzerine çıkmasıyla başlamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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