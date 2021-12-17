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TIMETURK / EKONOMİ / Doların ateşi düşmüyor! 17 sınırına dayandı

Doların ateşi düşmüyor! 17 sınırına dayandı

Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirmesinin ardından dolardaki yükseliş sürüyor. Bugüne 15.94 seviyesinden başlayan dolar kuru 16 TL'yi aşarak 17’ye sınırına dayandı.

7 Saat Önce
2021-12-17 09:34:43
Doların ateşi düşmüyor! 17 sınırına dayandı

Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirmesinin ardından dolardaki yükseliş sürüyor. Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirmesinin ardından dolardaki yükseliş sürüyor. Bugüne 15.94 seviyesinden başlayan dolar kuru 16 TL'yi aşarak saat 13:40 itibariyle 16.942 liradan işlem görüyor.

Bugüne 18.09 TL seviyesinden başlayan Euro ise rekor zirvesini yenileyerek 18.18 TL'yi aştı!
Euro da saat 13:40 itibariyle 19.213 liradan işlem görüyor

Merkez Bankası, dün politika faizini yüzde 15'ten 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekmişti.

İşte piyasalarda saat 13.40 itibariyle son durum şöyle:

Ekran Resmi 2021-12-17 13.40.56

Ekran Resmi 2021-12-17 13.41.16

Ekran Resmi 2021-12-17 13.41.03

Ekran Resmi 2021-12-17 13.41.42

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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