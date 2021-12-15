Dolardan yeni bir tarihi zirve!

Güne 14.50'li seviyelerden başlayan dolar, gün içinde yükselişini sürdürerek tarihi zirvesini 14.76'ya taşıdı.

Doların hafta başında 14.75 seviyesine kadar yükselerek rekor tazelemesinin ardından Merkez Bankası döviz kurlarına müdahalede bulunmuş ve dolar söz konusu müdahalenin etkisiyle 13.80'li seviyelerin altına çekilmişti. Dolar daha sonra kaybettiği kazanımlarını geri alırken, tekrar 14 lira seviyesinin üzerine çıkarak kademeli artışını sürdürmüştü.

Euro ise 16.63 lira seviyesini gördü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.