DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Turistik Doğu Ekspresi' bugün yeniden seferlerine başladı
İstanbul'da suya zam geldi
Dünyanın en yaşlı ailesinin uzun yaşam sırrını biliyor musunuz?
İstanbul'da suya zam mı geldi? Suya ne kadar zam yapıldı? İSKİ zammı yüzde kaç?
THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor
Bandırmaspor, Balıkesirspor'u 3-0 yendi
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Türkiye'ye övgü
Kerim Altıay kimdir? Kerim Altıay istifa mı etti?
Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Restoran usulü çıtır tavuk nasıl kızartılır?
Necmettin Batırel kimdir? Necmettin Batırel nereli, kaç yaşında?
Karamollaoğlu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'cumhurbaşkanı adaylığı konusunda açıklama
Danilo Zanna ve eşi tek celsede boşandı
Türkiye’ye yeni bir ödeme sistemi geliyor
Revgan-i sade nedir?

TIMETURK / EKONOMİ / Dolardan yeni bir tarihi zirve!

Dolardan yeni bir tarihi zirve!

Güne 14.50'li seviyelerden başlayan dolar, gün içinde yükselişini sürdürerek tarihi zirvesini 14.76'ya taşıdı.

2 Saat Önce
2021-12-15 14:40:26
Dolardan yeni bir tarihi zirve!

Doların hafta başında 14.75 seviyesine kadar yükselerek rekor tazelemesinin ardından Merkez Bankası döviz kurlarına müdahalede bulunmuş ve dolar söz konusu müdahalenin etkisiyle 13.80'li seviyelerin altına çekilmişti. Dolar daha sonra kaybettiği kazanımlarını geri alırken, tekrar 14 lira seviyesinin üzerine çıkarak kademeli artışını sürdürmüştü.

Euro ise 16.63 lira seviyesini gördü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş