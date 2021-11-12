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TIMETURK / EKONOMİ / Dolardan tarihi rekor! Dolar ne kadar oldu? Dolar 10 lira oldu mu? 1 Dolar kaç TL?

Dolardan tarihi rekor! Dolar ne kadar oldu? Dolar 10 lira oldu mu? 1 Dolar kaç TL?

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik dolasıyla dolar fiyatları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Son ayların en yüksek seviyesine ulaşarak 9.99 TL'yi gören dolar, güne yine yükselişle başladı. Peki Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL? 12 Kasım 2021 Canlı Dolar fiyatı… Detaylar haberimizde…

3 Saat Önce
2021-11-12 09:42:37
Dolardan tarihi rekor! Dolar ne kadar oldu? Dolar 10 lira oldu mu? 1 Dolar kaç TL?

Döviz kurunu yakından takip eden vatandaşlar “Dolar fiyatları ne kadar? Bugün dolar ne kadar? Dolar 10 lir oldu mu? 1 Dolar kaç TL?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 12 Kasım 2021 Canlı Dolar fiyatları…

DOLAR KAÇ TL? 12 KASIM 2021 CUMA DOLAR KURU

Dolar/TL kuru güncel fiyatlarına ilişkin merak edilen Dolar kaç TL, ne kadar? Ve 12 Kasım 2021 Cuma Dolar kuru ne kadar yükseldi? Sorularıyla son dakika dolar kuru bilgileri şöyle;

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL kuru 12 Kasım 2021 Cuma saat 09.15 itibariyle

Alış: 9,9695 TL

Satış: 9.9776 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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