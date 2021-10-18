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TIMETURK / EKONOMİ / Dolardan tarihi bir zirve daha!

Dolardan tarihi bir zirve daha!

Haftaya yükselişle başlamasının ardından dolar kuru, 9,30 seviyelerinde işlem görüyor.

4 Saat Önce
2021-10-18 16:57:53
Dolardan tarihi bir zirve daha!

Euro/TL ise gece yarısı 10,79'u aşarak rekor tazledikten sonra 10,78 civarında işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 94,1 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1580'den işlem görüyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileriyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden uzmanlar, dünya genelinde ise yoğun veri akışının izleneceğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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