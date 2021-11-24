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TIMETURK / EKONOMİ / Dolardan sonra altın da düşüşe geçti

Dolardan sonra altın da düşüşe geçti

Dolar ve altındaki rekor yükselişin yerine, inişe bıraktı. Altın piyasasında, en düşük 711 bin lira, en yüksek ise 755 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalışla 711 bin 250 liradan tamamladı.

31 Dakika Önce
2021-11-24 16:58:05
Dolardan sonra altın da düşüşe geçti

Piyasalarda dolar ve altının ateşi düşmeye başladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 711 bin 250 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 711 bin lira, en yüksek ise 755 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalışla 711 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 919 milyon 573 bin 337,35 lira, işlem miktarı ise 1.308,22 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 996 milyon 21 bin 661,36 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Gram Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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