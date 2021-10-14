Dolardaki rekorun ardından gözler kasım ayına çevrildi

ABD Merkez Bankasının son toplantısına ait tutanaklarda kurul üyeleri, kriz döneminde ekonomiye verdikleri desteği gelecek ay azaltmaya başlayabilecekleri konusunda hemfikir olduklarının sinyalini verdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 21-22 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Fed henüz 120 milyar dolarlık aylık varlık alımlarını azaltma kararı almamış olsa da, 21-22 Eylül'deki para politikası toplantısının tutanaklarına göre “katılımcılar, ekonomik toparlanmanın genel olarak rayında kalması koşuluyla alımların kademeli olarak azaltılacağı ve alımların gelecek yılın ortalarında sona ereceği bir sürecin uygun olacağı değerlendirmesinde” bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed üyeleri ekonominin kaydettiği güçlü büyüme, enflasyonun hedefleri aşması ve iş gücü piyasasının koronavirüs salgınının yarattığı tahribattan toparlandığını göz önüne alarak tahvil alımlarını artık azaltmaya başlamak istiyor.

GEÇİCİ ENFLASYON VURGUSU AZALIYOR

ABD Merkez Bankası (Fed), aylık varlık alımlarını önümüzdeki ayın ortasına kadar azaltmaya başlayabileceğinin sinyallerini verirken, enflasyonun öngörülenden daha uzun süre yüksek kalacağından endişe eden Fed yetkililerinin sayılarının arttığı görüldü.

Tutanaklara göre, Fed 2-3 Kasım'daki para politikası toplantısında tahvil alımlarını azaltmaya başlama kararı alırsa, süreç Kasım ortasında veya Aralık ortasında başlayabilir.

YETKİLİLERDEN SİNYAL

ABD Merkez Bankası'nın bazı yetkilileri dün ekonominin Fed‘in kriz dönemi desteğini sonlandırmaya başlamasına olanak sağlayacak kadar toparlandığını belirtti.

Açıklamalarla Fed‘in aylık varlık alımlarını gelecek aydan itibaren azaltmaya başlayacağı konusundaki beklentiler güçlendi.

“KRİTERLER KARŞILANDI”

Institute of International Finance yıllık toplantısında konuşan Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, “Ben şahsen fiyat istikrarı hedefimiz konusunda ‘belirgin ilerleme' kriterinin karşılandığına ve istihdam hedefi konusundaysa karşılanmak üzere olduğuna inanıyorum” dedi.

Clarida, bu açıklamayla fiyat istikrarı ve istihdam hedeflerine ulaşana kadar Fed‘in 120 milyar dolarlık Hazine tahvili ve ipotek teminatlı menkul kıymet alımı yapmaya devam etme taahhütüne atıfta bulundu.

Fed yetkilileri son para politikası toplantısında varlık alımlarının “yakında azaltılmaya başlanmasına” gerek olabileceğini ve alımların gelecek yıl ortasında sona erebileceğini belirtmişlerdi.

GÖZLER KASIM AYINDA

Dün farklı yerlerde konuşan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard da varlık alımlarının Kasım'da azaltılmaya başlanması gerektiğini belirttiler.

Financial Times'a konuşan Bostic, “Bence ilerleme sağlandı ve ne kadar çabuk yola koyulursak o kadar iyi olur” dedi.

Bullard ise CNBC'ye yaptığı açıklamada varlık alımlarının 2022'nin ilk çeyreğine kadar sonlandırılmasını istediğini belirterek, bu sayede enflasyonun yüksek seviyede kalması ya da daha da yükselmesi durumunda Fed‘in ilkbaharda veya yazın faizleri artırabileceğini” ifade etti.

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.