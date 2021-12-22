Dolardaki düşüş teknoloji ürünlerine yansıyacak mı?

Döviz kurundaki yükselişten en fazla etkilenen ürün gruplarının başında teknoloji ürünleri geliyor. Kurun artış döneminde bazı firmalar fiyatları yukarı güncellerken, bazıları ise mevcut indirim ve yılbaşı öncesi kampanyalarından vazgeçmişti.

Bloomberg HT'den Hande Berktan'ın haberine göre teknoloji markaları ve perakendecileri, kurdaki düşüşle birlikte yakın zamanda nasıl bir fiyat uygulamasına gidileceğini açıkladı.

Hawlet Packard Genel Müdürü Emre Alaman, “Teknoloji ürünlerinin büyük bölümü dolar veya euro maliyetli olduğu için satış fiyatları kur değişikliklerine paralel hareket ediyor. Son yükselişte çoğu ürünün satış fiyatı arttı, ancak önemli bir kısmında fiyat artışı kur artışının altında kaldı. Kurdaki geri çekilmeyi üreticiler ve satıcılar fırsat olarak görüp fiyat düşüşü şeklinde hızlıca yansıtılacaktır. Hatta bunun üzerine kampanyalar da görebiliriz. Kurun geri, çekilmesi teknoloji sektörü için olumlu görüyorum.” dedi.

Huawei Türkiye ise, kurun geri çekilmesinin ardından teknoloji ürünlerinde aşağı yönde fiyat düzenlemesine ilişkin sorumuzu, “Günlük oynaklığa göre, karar vermiyoruz. Şu anda beklemedeyiz. Haftaya netleşir.” şeklinde yanıtladı.

Boğaziçi Bilgisayar Genel Müdürü Ümit Önder, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Döviz kurlarında iniş eğiliminde bilişim sektörü ürünleri özelinde bir indirim beklemiyoruz. Türkiye'de teknoloji ürünlerine son 3 ayda kur ve hammadde tedarikinde oluşan sıkıntılar nedeni ile yüzde 100'ün üzerinde zamlar geldi. Teknoloji tüketicisi tercihini yaparken kurdaki yükselişten çok inişli çıkışlı grafiğe bakıp, kararsız kalıyor.

Teknoloji pandemiyle hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. İki yıldır ürün arzında ciddi sıkıntılar gözlemliyoruz. Çip üretimindeki darboğaz bunun en güzel örneği. Navlun ve hammadde fiyatlarındaki artışı eklediğimizde, etiket fiyatlarında yüzde 100'ün üzerinde artışla karşılaşıyoruz. Hal böyle olunca, tüketici her ne kadar gereksinimi olsa da, satın alımını erteliyor ve beklemeye geçiyor. Üretimde yaşanan arz sıkıntısı, hammadde ve lojistik giderlerindeki artış nedeniyle kurdaki geri çekilmenin fiyat etiketlerine yansımayacağını tahmin ediyoruz.”

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir, döviz kurundaki gelişmelere paralel izledikleri fiyat politikasına dair olarak şu açıklamaları yaptı:

“Türkiye'de, Samsung'un tüm modellerinin satışı internet sitemiz ve tüm Samsung satış noktalarından aynı şekilde devam etmekte. Doğru stok planlamasıyla operasyonlarımızı güvenli bir şekilde sürdürüyoruz. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz süreçte piyasa hareketlerini yakından takip edip kurun hızla arttığı dönemde dahi artan maliyetleri kullanıcılara en az yansıtacak şekilde bir fiyatlandırma politikası izliyor, ürünlerimizin fiyat değişimlerini kur artışının altında tutuyoruz. Piyasa koşullarını etkileyen çok çeşitli faktörleri değerlendirirken fiyatlandırma politikamızı yine müşteri odaklı yaklaşımımızla sürdürmeye devam edeceğiz.”

Anker Türkiye İsrail ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, döviz kurlarındaki geri çekilmenin ardından fiyatlarda yapılabilecek olası indirim ve kampanyaları hakkında yaptığı değerlendirmede, “Anker olarak tüm gruplarımızdaki fiyat belirleme politikamızı kullanıcılarımızın premium marka ürünlerimize erişebilir fiyatlarla ulaşmasını sağlayacak şekilde belirliyoruz. Piyasadaki kur dalgalanmalarını fiyatlarımıza yansıtmadık, stokumuzdaki ürünlerimizin fiyatlarını sabit tutmaya gayret gösterdik. Sadece kur dalgalanma döneminde ithal ettiğimiz yeni ürünlerimiz içinde fiyatlarında ortaya çıkan kur farkıyla aynı oranda güncelleme yaptığımız bazı ürünler oldu.” dedi.

Bloomberg HT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.