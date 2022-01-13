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TIMETURK / EKONOMİ / Dolardaki düşüş Bitcoin'e yaradı: 43 bin doları aştı

Dolardaki düşüş Bitcoin'e yaradı: 43 bin doları aştı

Dolardaki zayıflama nedeniyle kripto parada artış yaşanırken, Bitcoin bu sabah 43.800 doların üzerini gördü.

54 Dakika Önce
2022-01-13 14:28:26
Dolardaki düşüş Bitcoin'e yaradı: 43 bin doları aştı

Dün doların küresel olarak zayıflaması kripto paralarda yükselişe yol açtı. Bitcoin ABD'de enflasyonun yüzde 7 ile beklentilere paralel gelmesinin ardından 43 bin doları aştı.

Habertürk'ün aktardığına göre, enflasyonun beklentilere paralel gelmesi Fed'in beklenenden daha fazla veya daha erken faiz artırımına gidebileceğine yönelik endişeleri bir nebze de olsa bastırdı.

Bu sabah Bitcoin, 43 bin 800 doların üzerini gördü. Günlük yükselişi yüzde 2.5'i buldu. Ethereum da benzer şekilde yüzde 3.3'lük yükselişle 3.330 doları aştı.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 82'si dolar bazında değer kazancına imza attı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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