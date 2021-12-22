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TIMETURK / EKONOMİ / Dolardaki düşüş altın fiyatlarına yansıdı mı?

Dolardaki düşüş altın fiyatlarına yansıdı mı?

Geçtiğimiz günlerde 1000 liraya kadar yükselen gram altın doların ani düşüşü sonrası adeta çakıldı.

2 Saat Önce
2021-12-22 09:44:18
Dolardaki düşüş altın fiyatlarına yansıdı mı?

Dolardaki düşüş altın fiyatlarına da yansıyor. Gram altının fiyatı saat 09:30 itibariyle 721 lira 13 kuruş olurken, çeyrek altın bin 274 liraya satılıyor.

Cumhuriyet altınının fiyatı ise 5 bin 91 liradan alıcı buluyor.

ERDOĞAN AÇIKLAMALARI SONRASI DÜŞÜŞ

Kabine Toplantısı sonrası ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." ifadelerini kullanmıştı. Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası başlayan hızla düşüşle yüzde 33,2 değer kaybederek 12,2756'ya kadar gerilemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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