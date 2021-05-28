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Dolarda tarihi zirve

Dün 8,54'e kadar yükselerek 8,58'deki tarihi zirvesine yaklaşan dolar/TL, bugün piyasaların açılmasıyla birlikte 8,60 sınırına dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

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28.05.2021 11:17:25
Dolarda tarihi zirve

Dün 8,54'e kadar yükselerek 8,58'deki tarihi zirvesine yaklaşan dolar/TL, bugün piyasaların açılmasıyla birlikte 8,60 sınırına dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Euro/TL'de de rekor güncellenirken tarihi seviyeler 10,47'nin üzerine taşındı.

Haftanın son işlem gününde yurt içinde yoğun veri gündemine ek olarak Standard and Poors'un (S&P) daha öncde açıkladığı takvimde yer alan olası Türkiye raporu beklenecek.

S&P'nin Türkiye için kredi  notu "Durağan" görünüm ile "B+" seviyesinde bulunuyor ve piyasalarda muhtemel bir değerlendirme gelse bile Türkiye'nin notunda ve görünümünde bir değişiklik beklenmiyor.

Dün piyasaların kapanışına doğru hareketlenen dolar/TL 8,54'e kadar yükselirken 8,58'deki tarihi seviyelerine bir adım daha yaklaşan dolar, Kasım 2020'deki 8,5803'ü geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesini güncelledi. Saat 10:23 itibarıyla dolar/TL dolar/TL'deki yeni zirve 8,5995 oldu. 
Euro/TL de rekorunu 10,47'nin üzerine taşıdı. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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