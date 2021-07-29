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TIMETURK / EKONOMİ / Dolarda son durum

Dolarda son durum

Küçük ve büyük ölçekli yatırımcı dolar ve euro kurlarındaki son durumu merak ediyor. İşte dolar ve euroda son durum...

5 Saat Önce
2021-07-29 09:29:16
Dolarda son durum

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Fed'in faiz kararı ve açıklaması önemli bir harekete yol açmadı.

ABD Merkez Bankası Fed, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komisyonu toplantısında politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutma kararı aldı.

Faiz oranlarını arttırmayı düşünmekten uzak olduklarını belirten Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alım hızını ayarlamayı değerlendirdiklerini söyledi.

Açıklamanın ardından dolar/TL 8,57'nin üzerine çıktı. Ancak ardından yeniden düşüşe geçti.

Küresel piyasalarda ABD Doları zayıf seyrini korurken dolar/TL kurunda bu zayıf seyrin etkisi sınırlı kaldı. Dolar/TL bugün yaklaşık 1 aydır olduğu gibi 8,50-8,55 bandında değerlenmeye devam ediyor.

Euro/TL ise 10,13-10,14 seviyelerinde işlem görüyor.

Yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi açıklanırken tüm gözler yılın üçüncü enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirecek olan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nda olacak. Yurt dışında ABD büyüme verisi izlenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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