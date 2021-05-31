Dolarda Son Durum Ne? 31 Mayıs Dolar Fiyatı

Ülkemizde ve dünyada ihracat ve ticaret denilince ilk akla dolar gelir.

Dolar, dış ticaretin en önemli parçasıdır. Bu sebepten dolardaki artış ve azalış alışveriş yapacak olan insanları ve kurumları büyük ölçüde etkilemektedir. Vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan biriside doların ne kadar olduğu konusudur. Sizler için bu konu hakkında araştırmak yaptık.Dolarda son durum ne? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Dolar nedir? İşte tüm detaylar…

Dünya çapında yaygın bir şekilde kullanılan para birimi dolardır. Dış ticarette önemli bir yer tutan dolar, ihracatın en önemli kaynağıdır. Dolardaki artış ve azalışlarda bu konuda önemli bir yer tutmaktadır. Özelliklede ülkeler açısından, bir ülkenin başka ülkeye sattığı mal, artarsa ülkeye yabancı para girişinin artmasına olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte yabancı para girişinin artmasıda döviz arzının artmasını sağlar. Döviz arzı artınca da kurda düşüş meydana gelmekte. Bu düşüş sayesinde de ülkenin para birimi değerlenmiş olur.1 Dolar ne kadar? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Dünya çapında doların önemi işte detaylar.

Dolar Nedir?

Dolar Dünya'da 20'den fazla ülkede kullanılmaktadır. Dolar kuru para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçası olarak bilinmektedir.Dolar,1792 Para Yasası ile yürürlüğe girmiş olup Birleşik Devletler ‘in resmî para birimi olarak adlandırılmakta. Bununla birlikte muhasebe, ticaret ve vergilendirme problemlerini çözüme kavuşturma amaçlanmıştır.

1 Dolar Ne Kadar?

Yaygın bir para birimi olan dolar ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde kullanılmaktadır. Dolarda meydana gelen fiyatlar insanları hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilemekte. Bugün itibari ile Dolar Kuru, alışta 8,5052 TL, satışta 8,5107 TL seviyesinde bulunmakta. Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 31.05.2021 tarihi ile saat 15:54'te güncellenmiştir. 31.05.2021 yılı 1 Dolar 8,5052 Türk lirasına karşılık gelmektedir.

Dünya Çapında Doların Önemi

Dünya çapında ticarette en yaygın kullanılan para birimlerinden birisi de Amerikan dolarıdır. Uluslararası ticaretin yaklaşık %60'ı dolar ile karşılanmaktadır. Ayrıca yaklaşık %20'si Euro ile, kalanı ise diğer ülkelerin kendi para birimleri ile yapılmaktadır. Dünya çapında doların bu kadar yaygın bir şekilde kullanılmasında en temel nedeni, 1944-1971 yılları arasında geçerli olan Bretton-Woods para sistemidir. Bretton- Woods uluslararası para idare sistemi olarak bilinmektedir. Bu sistem ile dünyanın önde gelen devletleri arasındaki ticari ve finansal işlemlerde uyulması gereken kuralları belirlemektedir. Bununla birlikte uluslararası para sisteminin kurallarını belirleyen bu anlaşma ile Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kurulmasına karar verilmiştir.

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